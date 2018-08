Meghan a Harry majú veľký dôvod na radosť: Nový prírastok v ich rodine!

Princ Harry a Meghan Markle sa rozhodli pre nový prírastok do rodiny. Adoptovali si psíka, s ktorým budú odteraz zdieľať svoje životy.

Pár si psíka podľa portálu People adoptoval ešte začiatkom tohto leta a podľa všetkého ide o labradora, ktorý sa považuje za mierumilovné a hravé plemeno. Zdieľať bude s nimi domov v Kensingtonskom paláci v Londýne.

Meghan už jedného domáceho miláčika mala, no pri sťahovaní sa do Londýna musela psíka Bogarta opustiť. Dala ho však do dobrých rúk, svojim rodinným priateľom, ktorí sa oňho dobre starajú. Dokonca sa zúčastnil aj na kráľovskej svadbe, kde sa počas prípravy nevesty túlil k Meghaniným nohám, informuje portál People. Harry s manželkou nasledovali Williama a Kate, ktorí si taktiež krátko po svadbe zadovážili chlpáča Lupa, krásneho kokeršpaniela.