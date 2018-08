Danko: Rekreačné poukazy budú povinné pre firmy s 50 a viac zamestnancami

Rekreačné poukazy budú povinné v prvej etape pre firmy s 50 a viac zamestnancami.

Informoval o tom na brífingu po rokovaní s Klubom 500 a ďalšími zamestnávateľmi Andrej Danko, predseda Národnej rady SR a SNS, ktorá príslušnú legislatívu ohľadom poukazov predkladá na rokovanie parlamentu. Rekreačné poukazy, ktoré majú podporiť cestovný ruch na Slovensku, by mali začať fungovať od januára 2019.

Rekreačné šeky by mali podľa Danka fungovať na podobnom princípe, ako už dlhoročne fungujú stravné poukážky. Rekreačné šeky by mali byť v sume 500 eur, na ktorej by sa zamestnávateľ podieľal sumou 275 eur. Na strane zamestnávateľa a aj zamestnanca by boli tieto peniaze oslobodené od dane z príjmu a odvodového zaťaženia.

Myšlienkou rekreačných poukazov je podľa Danka to, aby sa na Slovensku vytvorilo v cestovnom ruchu to, čo dokázali v Rakúsku. "Rekreačné poukazy by boli využiteľné len v rámci Slovenska," vysvetlil predseda SNS. Rekreačné poukazy by podľa jeho slov mali pomôcť zvýšiť podiel cestovného ruchu na hrubom domácom produkte (HDP) Slovenska.