Po šiestich rokoch sa dočkala: Varholíkovú dnes prepustia z basy, pred väzením už čaká rodina

Eva Varholíková má v utorok v ranných hodinách opustiť brány budapeštianskej väznice.

Pred jej budovou od rána čakajú v bielom BMW rodinní príslušníci Košičanky. Varholíkovej mama Eva Rezešová a mladšia dcéra Ella dokonca čakali rovno pred dverami väznice, dnu ich však nepustili a tak sa po dvadsiatich minútach vrátili späť do auta. Prepustenie Košičanky si tiež vyžiadalo veľkú pozornosť médií.

Správu o tom, kedy Varholíková vyjde na slobodu, budeme aktualizovať.

V base si odsedela šesť rokov za dopravnú nehodu, ktorú spôsobila pod vplyvom alkoholu a zomreli pri nej štyria ľudia. Varholíková požiadala prostredníctvom svojho obhajcu budapeštiansky súd o podmienečné prepustenie pred niekoľkými týždňami. Súd jej žiadosti 17. júla vyhovel.

Podľa maďarského spravodajského portálu Blikk.hu mala Slovenka posledný deň stráviť v takzvanej prepúšťacej väzenskej cele, v ktorej bola úplne sama. V utorok si má prevziať veci, ktoré musela pri nástupe na výkon trestu odovzdať, nasledovať má podpísanie odovzdávacieho protokolu. Potom ju má strážca odprevadiť k bráne väzenia, ktoré po rokoch opustí.



Varholíková sa vo väzení správala príkladne, dodržiavala všetky prísne pravidlá a pri výkone trestu sa nedostala do konfliktu so žiadnou zo spoluväzenkýň. Zdokonalila sa v maďarskom jazyku a priebežne pracovala v krajčírskej dielni. Odvolací súd pre okolie Budapešti ju odsúdil 11. septembra 2014 na deväť rokov väzenia za dopravnú nehodu so štyrmi obeťami, ktorú v roku 2012 spôsobila na maďarskej diaľnici M3.

Trestný senát sprísnil rozsudok prvostupňového súdu, podľa ktorého si mala Slovenka odpykať iba šesť rokov. Súd uznal Košičanku za vinnú z trestného činu jazdy pod vplyvom alkoholu.

Varholíková pod vplyvom alkoholu narazila 21. augusta 2012 na maďarskej diaľnici M3 vo vysokej rýchlosti do vozidla značky Fiat Punto. Na mieste v ňom zahynuli traja ľudia. Ďalšia žena v horiacom aute utrpela ťažké poranenia, ktorým po prevoze do nemocnice podľahla.