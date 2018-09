Patrik Rytmus Vrbovský o vzťahu s Jasminou Alagič: Kedy sa skutočne dali dokopy?

Kontroverzný raper Patrik Rytmus Vrbovský (41) sa zmenil na nepoznanie. Z drsniaka je zrazu muž, ktorý šíri na svojich sociálnych sieťach lásku a pozitívnu energiu.

Mnohí mu to vyčítajú, iným sa jeho nový pohľad na život páči. Nám poskytol exkluzívny rozhovor, v ktorom všetko vysvetlil.

Od apríla ste pár s moderátorkou Jasminou Alagič. Ako ste sa zoznámili?

Zoznámili sme sa v roku 2014 na akcii, kde uvádzali na trh nové luxusné auto. Tam som ju vlastne prvýkrát videl. Potom sme sa stretli koncom roka 2017 s kamošmi na večeri, kde bola aj ona a občas sme si napísali ako instagramoví kamoši.

A kedy vás zaujala natoľko, že ste začali uvažovať o vzťahu?

Potom sme si začali písať častejšie, tak som jej raz poslal správu, či ju môžem prísť pozdraviť, lebo som bol v Bratislave. Stretávali sme sa asi mesiac, bulvár nás už dával dokopy, pritom my sme si nedali ani pusu, nechodili sme ešte spolu.

Ale už ste museli vedieť, že je vám s ňou dobre a chcete ju…

Už po mesiaci stretávania som mal pocit, že sa poznáme dlhé roky. To ma fascinovalo vždy, keď som od nej odchádzal domov. Našiel som babu, ktorá je ako ja.

V čom konkrétne?

Rovnaký humor, pozitívny mindset, názory, temperament a totožné veci, ktoré miluje a nemiluje. Aj vekovo je to tými energiami vyrovnané, pretože ja som také veľké decko so skúsenosťami ostrieľaného muža. Páči sa mi, čo robí a hlavne to, ako to má na svoj vek v hlave upratané.

Takže impulz prišiel z vašej strany. Chcela sa aj ona hneď s vami stretnúť?

Nemohla mi predsa povedať, že nechce, aby som ju prišiel pozdraviť. (smiech) Ale ja som to urobil pre...ne. Keď sme si už toľko písali, bolo na čase sa stretnúť, chcel som ju vidieť.

Spoločná fotka neznamená, že s niekým chodím. Znamenala len to, že som ju pozval ako kamarát. Jednoducho v tom čase sme spolu nechodili a médiá to dali do roviny, akoby som sa mal spovedať verejnosti, ale hlavne to, že šírili, že spolu chodíme. Bola to celkom bizarná situácia, pretože bulvár z nás robil pár, a nebola to pravda.

Veľmi skoro po rozchode ste zverejnili na instagrame, že Jasminu milujete a prežívate najšťastnejšie obdobie života. Myslím, že to by zamrzelo každú ženu, s ktorou ste tvorili pár…

Čo je veľmi skoro? Kto určuje mieru, čo je skoro? September by bol dobrý? Alebo december? Aj keby som sa zamiloval na druhý deň, tak je to moje rozhodnutie. Povedal som to na jej narodeniny, keď sme boli v Benátkach, a tak som to cítil. Chvalabohu, že to takto cítim, pretože je to najkrajšia vec. Neexistuje žiadna miera, kedy si môžem dovoliť prejavovať svoje city. Ja som s ňou začal chodiť ako slobodný človek plný lásky, ktorý si ju nenašiel počas vzťahu. Nebudem potláčať svoje city predsa preto, čo povedia bývalé frajerky. Teraz sa mám báť požiadať Jasminu o ruku a strachovať sa, čo na to povedia moje bývalé? Takto by to bolo v poriadku?

Ženy sú však veľmi citlivé stvorenia, keď ste to vyhlásenie na instagram dávali, nemysleli ste na to, že to môže Daru zamrzieť?

Ani mi nenapadlo, že by ju to mohlo zamrzieť, pretože sme si navzájom po rozchode priali šťastie.

Obaja s Darou ste tvrdili, že ste sa navzájom odcudzili, a preto ste ukončili vzťah. Nemali ste napriek tomu chuť o ňu zabojovať?

To už bolo bez lásky. Ten, kto sleduje môj instagram, tak si mohol všimnúť, že od roku 2017 som chodil na dlhé dovolenky sám. Bolo to preto, že v našom vzťahu už nebola láska. Bola tam veľká úcta, ale nie láska. Bolo to posledné štádium, keď sme sa začali baviť o rozchode. Definitívny rozchod padol v januári, tak som odišiel na 3 mesiace do Ameriky. Začalo sa pošuškávať, že sme rozídení, tak sme to v marci vypustili von. Každý si vlastne žil svoj život. Ja som bol viac v Piešťanoch, Dara v Prahe. Jednoducho to vyprchalo, možno sme sa k sebe nehodili.

Strážim si ho aj teraz. To, že dám fotku s frajerkou, neznamená, že to je moje súkromie. Je to iba jeden okamih z 24 hodín. Kedysi som fotil peniaze a diamanty, teraz to nerobím. Prirodzene to mením. Dnes mám 41 rokov a možno za pár rokov nebudem mať ani instagram. Nemôžete odo mňa očakávať, že do 50-ky sa budem pretekať s mladými rapermi, kto je najväčší pán. Po tom všetkom, čo som si v kariére a v zárobkoch dokázal, som musel z toho prirodzene vyrásť. Po tom, čo som dokázal, je pre mňa správne šíriť usporiadaný život plný lásky.

Na to ste prišli dosť neskoro...

Nerád stagnujem a v mojom živote je stále progres. Tí, čo ma sledujú, tak vedia, že sa snažím motivovať mladých minimálne od albumu Kral, čo je rok 2009. Dlhé roky sa prezentujem ako milovník života, ktorý nefetuje, nepije a plní si sny. Veľa som cestoval, stretával sa s ľuďmi zo všetkých vrstiev a nasával životné skúsenosti. Neprídete na to zo dňa na deň, ale postupne po všetkých tých lekciách a životných skúsenostiach. Keď prišla do toho Jasmina, čo také sa zmenilo? To, že dávam s ňou fotky? Nerobme z toho vedu. Robí to každý. Keď sa pozriem na hocijakého rapera, tak každý dáva fotky s frajerkou z dovoleniek. Určite aj viac ako ja.

Máte 41 rokov, uvažujete nad tým, že si založíte rodinu?

Jasné, ale nechcite odo mňa dátum.

Je tomu naklonená aj Jas­mina, predsa len jej kariéra sa práve začína...

Treba sa to spýtať jej. Nechcem hovoriť za ňu. Určite nie sme spolu len tak, plánujeme si urobiť pekný život, a to sa rovná rodina.

Nechcem sa baviť o niečom, čo nie je. Chcem mať jednoducho pekný život a robím pre to všetko, aby som ho mal. Na prvom mieste je u mňa dnes vzťah. Kedysi to bola kariéra a dnes to cítim tak, že ďalšia polovica môjho života musí byť ako z rozprávky. Teším sa na to, pretože iba my sme tvorcami svojho šťastia.

Bývate v prenajatom byte, či zmenilo sa niečo?

Kúpil som dom pri Bratislave.

Takže budete pomaly zariaďovať. Máte dizajnéra?

Aj dizajnéra a aj Jasmina má svoje predstavy, lebo má k tomu vzťah, ja nemám také dizajnérske sklony. Môžem len povedať, či sa mi to páči, alebo nie.

Bude tam aj nahrávacie štúdio alebo posilňovňa?

Nie, bude iba čisto rodinný. Nechcem rodinu zaťažovať svojou kariérou.

A čo hudba, chystáte niečo?

Hudobne ani nič. Skôr sa pripravujem na boxerský zápas, ktorý bude v decembri. Postavím sa proti thajskému boxerovi Marpovi.

Ako často cvičíte?

Každý deň sa venujem príprave. Naberám kondíciu, s Tomim Kidom pilujeme techniku a taktiku. Skúšal som viacerých trénerov a chodil som po gymoch po celom svete. Začal som v Thajsku, potom prišla Amerika, Miami, Las Vegas, Anglicko a na Slovensku v Trnave a v Bratislave. Čím bližšie je však zápas, tak som si povedal, že musí byť jeden boxerský tréner, ktorý bude so mnou 24 hodín na telefóne a budem jeho pravou rukou. Lebo väčšinou zápas stojí na tom, čo je v rohu. Keď ho budem počúvať, tak môžeme byť úspešní.

Trúfate si na neho?

Jasné, inak by som ho logicky nevyzval.