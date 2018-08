Rytmus prehovoril o láske k Jasmine Alagič: Kedy sa stretli po prvý raz?

Kontroverzný raper Patrik Rytmus Vrbovský (41) sa zmenil na nepoznanie. Z drsniaka je zrazu muž, ktorý šíri na svojich sociálnych sieťach lásku a pozitívnu energiu.

Mnohí mu to vyčítajú, iným sa jeho nový pohľad na život páči. Nám poskytol exkluzívny rozhovor, v ktorom všetko vysvetlil.

Od apríla ste pár s moderátorkou Jasminou Alagič. Ako ste sa zoznámili?

Zoznámili sme sa v roku 2014 na akcii, kde uvádzali na trh nové luxusné auto. Tam som ju vlastne prvýkrát videl. Potom sme sa stretli koncom roka 2017 s kamošmi na večeri, kde bola aj ona a občas sme si napísali ako instagramoví kamoši.

A kedy vás zaujala natoľko, že ste začali uvažovať o vzťahu?

Potom sme si začali písať častejšie, tak som jej raz poslal správu, či ju môžem prísť pozdraviť, lebo som bol v Bratislave. Stretávali sme sa asi mesiac, bulvár nás už dával dokopy, pritom my sme si nedali ani pusu, nechodili sme ešte spolu.

Ale už ste museli vedieť, že je vám s ňou dobre a chcete ju…

Už po mesiaci stretávania som mal pocit, že sa poznáme dlhé roky. To ma fascinovalo vždy, keď som od nej odchádzal domov. Našiel som babu, ktorá je ako ja.

V čom konkrétne?

Rovnaký humor, pozitívny mindset, názory, temperament a totožné veci, ktoré miluje a nemiluje. Aj vekovo je to tými energiami vyrovnané, pretože ja som také veľké decko so skúsenosťami ostrieľaného muža. Páči sa mi, čo robí a hlavne to, ako to má na svoj vek v hlave upratané.