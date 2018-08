Varholíková mieri na slobodu: Z väzby ju prepustia už o pár hodín

Po šiestich rokoch odňatia slobody za spôsobenie dopravnej nehody pod vplyvom alkoholu s následkom úmrtia štyroch ľudí sa Slovenka Eva Varholíková dostane v utorok podmienečne na slobodu. Uviedol to v pondelok spravodajský server Blikk.hu.

Odsúdená požiadala prostredníctvom svojho obhajcu budapeštiansky súd o podmienečné prepustenie pred niekoľkými týždňami. Súd jej žiadosti 17. júla vyhovel.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Podľa Blikku Slovenka posledný deň strávi v takzvanej prepúšťacej väzenskej cele, v ktorej bude úplne sama. V utorok si prevezme veci, ktoré musela pri nástupe na výkon trestu odovzdať, podpíše odovzdací protokol a strážca ju odprevadí k väzenskej bráne.

V prípade, že namiesto rána chce väzenie opustiť už o polnoci, musí požiadať vedenie väznice, ktoré žiadosti môže, ale nemusí vyhovieť, píše server. Varholíková sa vo väzení správala príkladne, dodržiavala všetky prísne pravidlá a pri výkone trestu sa nedostala do konfliktu so žiadnou zo spoluväzenkýň. Zdokonalila sa v maďarskom jazyku a priebežne pracovala v krajčírskej dielni. Odvolací súd pre okolie Budapešti ju odsúdil 11. septembra 2014 na deväť rokov väzenia za dopravnú nehodu so štyrmi obeťami, ktorú v roku 2012 spôsobila na maďarskej diaľnici M3.

Trestný senát sprísnil rozsudok prvostupňového súdu, podľa ktorého si mala Slovenka odpykať iba šesť rokov. Súd uznal Košičanku za vinnú z trestného činu jazdy pod vplyvom alkoholu. Okrem sprísnenia sadzby odňatia slobody jej sprísnil aj zákaz riadenia motorových vozidiel z pôvodných piatich rokov na osem. Podľa verdiktu odvolacieho súdu ju možno podmienečne prepustiť z väzenia najskôr po uplynutí dvoch tretín výkonu trestu. Varholíková, jazdiaca pod vplyvom alkoholu, narazila 21. augusta 2012 na maďarskej diaľnici M3 vo vysokej rýchlosti do vozidla značky Fiat Punto. Na mieste v ňom zahynuli traja ľudia. Ďalšia žena v horiacom aute utrpela ťažké poranenia, ktorým po prevoze do nemocnice podľahla.