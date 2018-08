Alonso mu preletel nad hlavou: Zachránila jazdcovi život "svätožiara"?

VC Belgicka sa pre Alonsa, Hulkenberga a Leclerca skončila hneď na začiatku.

Hneď na konci krátkej cieľovej rovinky sa stala nehoda. Fernando Alonso z McLarenu sa zrazil s Nicom Hulkenbergom (Renault) a obaja v závode skončili. Preteky nedokončil ani Charles Leclerc (Sauber), ktorému nad hlavou preletel Alonso.

Všetko nasvedčuje tomu, že ochranná konštrukcia nad hlavou pilota, takzvaná svätožiara, zachránila Leclercovi život.

"Svätožiara mi dnes rozhodne pomohla," cituje jazdca Sauberu f1.sk. "Je to však veľká smola. Dnes sme podľa mňa v pretekoch mali veľký potenciál a je škoda, že sme ich ukončili už v prvej zákrute."

Neviem, ako by to dopadlo bez nej, ale keď sa na ňu pozriem, tak som rád, že som ju mal. Mal som šťastie. Veď sa len pozrite, nevyzerá dobre. Nič sa mi nestalo. Zábery boli dosť spektakulárne, ale v aute sa to nezdalo byť až také vážne." dodal.