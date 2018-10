Na Maxovu oslavu prišiel len jeden kamarát: Jeho príbeh sa dostal do rádia a chlapcovi sa splnil najväčší sen

Mamička naplánovala pre sedemročného syna narodeninovú oslavu, ktorá im obom zlomila srdce.

Max z Houstonu v americkom Texasi si chcel ako všetky deti užiť narodeninovú oslavu so spolužiakmi na úžasnom mieste. Mama Susann súhlasila a zorganizovala mu ju v miestom trampolínovom parku. Na oslavu napokon prišiel jeden jeden kamarát, ktorý priviedol aj mladšiu sestru, píše Mirror. Max bol zdrvení.

Susann sa s nepríjemným zážitkom zverila v rádiu FM The Buzz. Mala obrovské šťastie, pretože si jej slová vypočula aj Brandi Coatsworth (41). Tá patrí do skupiny Houston Cosplay for Charity, ktorá sa pre charitatívne účely preoblieka do kostýmov superhrdinov.

Brandi, ktorá sa prezlieka za Wonder Woman, sa spojila so Susann a pripravili pre Maxa prekvapenie. Spolu s ďalšími superhrdinami ako Deadpool, Kapitán America, Batman a Catwoman zorganizovali chlapcovi druhú narodeninovú oslavu, o ktorej netušil.

Keď vošiel do miestnosti neveril vlastným očiam. "Vidieť čistú radosť v jeho tvári je dôvod, pre ktorý to robíme. Chceme robiť deti šťastné," prezradila Brandi.