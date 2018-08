Víťaz Tour de France bojuje za dobrú vec: V Británii chce zaviesť nový zákon

Šampión Tour de France Geraint Thomas (32) vyzval k tomu, aby sa prilby stali povinnými pre všetkých cyklistov vo Veľkej Británii.

V rozhovore pre magazín Sunday Times, jazdec tímu Sky povedal, že vždy nosil prilbu - a cítil, že iní by mali robiť to isté.

"Nasadil som si prilbu viackrát, než som sa zapol bezpečnostným pásom," dodal. Thomas tiež uviedol, že cyklisti a vodiči by mali radšej zdieľať cestu, než aby sa navzájom pozerali ako na nepriateľov.

Otázka povinných prilieb rozdeľuje spoločnosť. Vláda uviedla, že v roku 2017 zvážila zmenu zákona na použitie helmy, ale rôzne orgány sú proti takémuto kroku.

Napríklad Organizácia Cyklistika Veľkej Británie podľa BBC verí, že nie je dôvod na to, aby sa helma nosila povinne, argumentujúc, že by mohla znížiť úroveň používania bicyklov. Dodávajú: "V každom prípade účinnosť prilieb nie je zďaleka jasná."

Thomas však tvrdí, že vývoj prilby v posledných rokoch napreduje a to znamená, že neexistuje dôvod, prečo by sa nemali nosiť. Aj keď neexistuje žiadny zákon, ktorý by prinútil cyklistov nosiť prilby, odporúča ich použitie.