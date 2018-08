Po odchode Kariusa sa Klopp rozhovoril: Toto povedal na adresu smoliara Ligy majstrov!

Nemecký futbalový brankár Loris Karius zamieril z FC Liverpool na dvojročné hosťovanie do tureckého Besiktasu Istanbul.

V prípade, že na novom pôsobisku naplní očakávania, môže po dvoch rokoch definitívne prestúpiť do istanbulského tímu.

Tréner Liverpoolu Kariusa vychválil do nebies. "Včera sme sa rozlúčili, naozaj sa na to teší , takže je to dobré. Je to dobré pre neho, naozaj si myslím, že Loris je fantastický brankár vo veľmi dobrom brankárskom veku, cituje Nemca denník The Sun.

Klopp dokonca odmieta chvály na liverpoolskú obranu, odkedy angažoval najdrahšieho gólmana sveta, Brazílčana Alissona. "Veľa ľudí hovorí o našej vylepšej obrane odkedy chytá Alisson v posledných troch zápasoch. Ale vo väčšine zápasov, keď sme už boli naozaj dobrí, tu ešte nebol. Bol to Loris v bráne a urobil veľa dobrých vecí," pripisuje zásluhy gólmanovi, ktorému sa po nevydarenom finále Ligy Majstrov zmenil život.

Klopp nezabudol ani na šance Besiktasu v tureckej lige. "Keď som videl tím Besiktasu, je to celkom skúsený tím, majú dobrú šancu vyhrať ligu v Turecku. Teraz majú skutočne dobrého brankára," dodal skúsený kouč.