Merkelovej sa nepáči návrh sociálnych demokratov: Cirkev i zamestnávatelia sa stavajú proti nej

Nemecká kancelárka Angela Merkelová sa dnes postavila proti návrhu sociálnej demokracie, aby odmietnutí žiadatelia o azyl, ktorí majú prácu a sú dobre integrovaní, mohli v spolkovej republike vďaka úprave prisťahovaleckého zákona zostať.

Svoj postoj dala šéfka nemeckej vlády najavo vo verejnoprávnej televízii ARD. Návrh počíta s tým, že by sa niektorí utečenci, ktorí v Nemecku nemôžu zostať podľa azylového zákona, mohli v krajine zdržiavať na základe zákona prisťahovaleckého. Takzvaná "zmena dráhy" (Spurwechsel) by sa týkala tých, ktorí nemajú nárok na azyl, ale majú pracovné miesto a sú dobre začlenení do spoločnosti.

Plány sociálnych demokratov podporujú zástupcovia cirkví i zamestnávatelia, ktorí vďaka dobrej ekonomickej kondícii Nemecka len ťažko hľadajú pracovné sily. Podľa mnohých z nich je nezmyselné odsúvať zo spolkovej republiky ľudí, ktorí tu pracujú, zatiaľ čo niektorí migranti môžu zostať, aj keď o prácu ani hlbšiu integráciu nejavia záujem.

Kancelárka a šéfka Kresťanskodemokratickej únie (CDU) ale dnes takéto návrhy odmietla. Nepovažuje za správne vyslať navonok signál, že ľudia môžu do Nemecka prichádzať a už sa v podstate nebude rozlišovať, či sú utečenci, alebo len hľadajú prácu.

Plány SPD dnes odmietol aj šéf koaličnej Kresťanskej únie (CSU) Horst Seehofer. Tiež vyjadril očakávanie, že sa čoskoro podarí uzavrieť dohodu o vrátení migrantov s Talianskom. Nemecko by na jej základe zo svojich hraníc vracalo utečencov, ktorí už požiadali o azyl v Taliansku. Zároveň by sa ale zaviazalo k tomu, že podobný počet utečencov bude prijímať z lodí s migrantmi, ktoré priplávajú do Talianska.