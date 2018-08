Šláger kola s Trenčínom: Slovan si sľubný náskok nepostrážil

Už sa videli s 3 bodmi.

Futbalisti Slovana Bratislava a AS Trenčín remizovali v nedeľňajšom šlágri 6. kola Fortuna ligy 3:3. Domáci viedli po prvom polčase 3:1, v závere druhého dejstva hostia vyrovnali dvoma gólmi v krátkom časovom slede.

Slovan napriek domácej strate zostal na prvom mieste v tabuľke, na konte má 14 bodov a pred druhým FC DAC 1904 Dunajská Streda má dvojbodový náskok. Trenčín je piaty, získal 9 bodov.



ŠK Slovan Bratislava - AS Trenčín 3:3 (3:1)

Góly: 2. Šporar, 29. Dražič, 38. Apau - 45. a 88. Čatakovič (druhý z 11 m), 87. Mance. Rozhodovali: Chmura - Hrčka, Chládek, ŽK: Nono, Greif - Van Arnhem, Ubbink, Čatakovič, 1567 divákov

Zostavy a striedania:

ŠK Slovan Bratislava: Greif - Apau, Saláta, Bajrič, Božikov - Nono - Savičevič (81. Hološko), Holman (61. De Kamps) - Dražič, Šporar, Moha

AS Trenčín: Šemrinec – Yem, Paur, Mašovič, Skovajsa – Van Arnhem (85. Kleščík), Ubbink - Bukari (77. Sleegers), Azango - Čatakovič, Kvocera (46. Mance)



Šláger kola sľuboval gólovú nádielku, pretože vo vzájomných zápasoch Slovana a Trenčína padlo v uplynulej sezóne v priemere 3,5 gólu na zápas. Štatistiku začal už v 2. minúte napĺňať Šporar, ktorý po kolmej prihrávke od Nona prekonal v nájazde Šemrinca - 1:0. Po góle sa hral svižný futbal na obe strany, nebezpečné situácie riešili obe defenzívy, v 24. minúte domácich zachránil včasným vybehnutím Greif. O tri minúty neskôr viedli "belasí" 2:0, keď Greifov odkop výborne hlavou predĺžil Savičevič a Dražič trafil pravý horný roh Šemrincovej bránky. Do konca polčasu padol aj tretí gól do bránky AS, keď rýchlu kombináciu Dražiča so Šporarom zakončil Apau. Pred prestávkou však Čatakovič znížil na rozdiel dvoch gólov.

Aj druhý polčas začal lepšie Slovan, prvú šancu spálil Savičevič, na druhej strane zachránil domácich obranným zákrokom Bajrič pri prečíslení dvoch proti jednému. V 61. minúte sa vyznamenal aj Šemrinec, ktorý vyrazil gólovú strelu Mohovi, Dražič z následnej dorážky namieril tesne vedľa. Domáci boli pri chuti, v ďalšej gólovej situácii sa ocitol Šporar, ale zoči-voči Šemrincovi tentoraz neuspel. To už Slovan úplne ovládol hru, bol pohyblivejší a mal aj ďalšie šance. V 72. minúte však Moha v dobrej pozícii prestrelil a gólovú poistku nepridal ani o desať minút neskôr. To sa "belasým" vypomstilo, pretože v 87. minúte znížil Mance a o minútu neskôr vyrovnal na konečných 3:3 z pokutového kopu Čatakovič. Výhru domácich v úplnom závere odmietol Šporar, sám pred bránkou namieril vysoko nad.