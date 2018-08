Železničiar Ján si splnil sen: Pozrite, čo sa mu premáva po záhradke

Na staré kolená to konečne vyšlo! V záhrade Jána (64) z Radavy (okr. Nové Zámky) je niečo, čo by tu asi nik nečakal.

Medzi paradajkami a ovocnými stromami sa mu premávajú dve vlakové súpravy. Ide o repliky skutočných vlakov, ktoré fungujú na baterky, chýbať nemôže ani stanica či závory. Šikovný dôchodca si všetko vyrobil sám, len s pomocou rodiny.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Bývalý železničiar Ján z obce Radava (okr. Nové Zámky) mal k vlakom vždy blízko. Svoju vášeň pre železné mašinky dotiahol až k tomu, že si vyrobil skutočné repliky, ktoré mu jazdia po záhrade. „Videl som to vo Švajčiarsku, tam je to úplne bežné. A odvtedy som to nosil v hlave,“ prezrádza zdroj inšpirácie vitálny dôchodca. Aj vďaka podpore a pomoci rodiny si svoj sen o železničnej „štreke“ na vlastnom dvore splnil. „Všetko sme robili sami, na kolene. Rušne, vagóny, koľajnice i stanicu, rampy. Trvalo to asi štyri roky, ale funguje to. Spĺňa to všetky normy,“ usmieva sa Ján.

Svoju trať prevádzkuje už štvrté leto. „Funguje to na baterky, tie ale nevydržia dlho, maximálne trištvrte hodiny, nabíjajú sa však niekoľko hodín. Je to len pre potešenie, určite nie pre nejaké verejné využitie,“ upozorňuje železničiar, ktorý si robí výpravcu, výhybkára i opravára sám. Občas povozí aj deti z okolia, teraz však unikátnu železničnú trať čaká dôkladná údržba.