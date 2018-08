Počasie ako na hojdačke: Z plaviek sme išli rovno do vetroviek! Aké teploty nás čakajú?

Poriadna zmena! Počasie si s nami v uplynulých dňoch zahralo hru na teplo a chlad. Kým ešte v piatok sme si užívali slnečné lúče plnými dúškami na plážach a kúpaliskách, počas víkendu sme dostali doslova ľadovú sprchu.

Teploty klesli o takmer 20 stupňov Celzia a tak sme z plaviek vhupli rovno do teplých svetrov. Čo robia takéto teplotné zmeny s naším telom a na čo sa máme pripraviť v nasledujúcich dňoch?

Na Slovensku sme si užívali horúčavy prakticky od polovice júla a na dážď sme čakali ako na spasenie. Ochladenie počas tohto víkendu nám však opäť prevetralo šatník s jesennými vecami. V Bratislave sa behom jedného dňa ochladilo o 15 stupňov Celzia, počasie by sa však podľa meteorológov malo umúdriť. „Začiatkom týždňa by sa mali začať teploty postupne zvyšovať a zrážok by malo ubúdať, najteplejší deň bude vo štvrtok, keď očakávame teploty do 30 stupňov Celzia,“ povedal pre Nový Čas Cyril Siman zo Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ). Ku koncu týždňa príde však opäť zmena. „Na väčšine územia by mali pribudnúť zrážky,“ dodáva Siman s tým, že sa očakáva aj ochladenie.

Čo robia teplotné výkyvy s naším telom?

Prudké zmeny teplôt ovplyvňujú nielen meteosenzitívnych ľudí. „Môže sa to prejaviť väčšou únavou, depresiou, nespavosťou i reumatickými bolesťami či závratmi a malátnosťou,“ vysvetlila internistka Etela Janeková.

Ľudia s oslabenou imunitou sú viac náchylní na prechladnutie. Zabrať dostanú aj srdciari. „Počas vyšších teplôt krvný tlak klesá, lebo dochádza k rozšíreniu ciev v periférii, ak sa ochladí, naopak, stúpa a cievy sa zužujú,“ dodáva Janeková s tým, že pri ochladení môžu mať diabetici problémy s hladinou cukru.

Predpoveď počasia

Pondelok: 20 - 25 °C

Utorok: 22 - 27 °C

Streda: 23 - 28 °C

Štvrtok: 25 - 30 °C

Piatok: 22 - 27 °C

Sobota: 21 - 27 °C