Majka († 33) upadla po pôrode do kómy a po 24 dňoch zomrela: Naša maminka sa už domov nevráti!

Neuveriteľná tragédia! Ešte pred mesiacom sa zdravá mamička Majka Zivojinová († 33) nevedela dočkať svojho tretieho vytúženého dieťatka, no napokon ho nikdy nevidela, ani nemohla objať.

Mladá žena, ktorá sa tešila z úžasnej rodinky, šla v prvý augustový deň bezstarostne do pôrodnice. Netušila, že sa z nej už nikdy k svojim deťom nevráti a nikdy si ani vytúžené bábätko k sebe neprivinie. Banálny pôrod treťorodičky sa nečakane skomplikoval tak, že priamo pred očami otca svojich troch detí Patrika upadla Majka do bdelej kómy, z ktorej sa už, žiaľ, neprebrala. Po 24 dňoch modlitieb jej srdce plné lásky k rodine nečakane dotĺklo v piatok večer.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Majka Zivojinová († 33) si až do pôrodu, ktorý bol lekármi stanovený na stredu 1. augusta, užívala život v kruhu svojej rodiny so svojimi troma milovanými chlapcami – manželom Patrikom a ich synmi Sebastiankom a Lukáškom. „Boli sme šťastní, všade sme všetci chodili spolu ako rodinka. Boli sme skromní, ale sebestační a pekne sme si budovali domácnosť a hlavne vzťahy. Som šťastný, že som tak žil, lebo teraz mi zostali už len spomienky,“ plače Patrik. Muž, ktorý šiel so svojou milovanou manželkou do pôrodnice v Považskej Bystrici a myslel si, že tak ako dvakrát predtým aj teraz sa vrátia spolu domov všetci, prežíva najväčšie peklo svojho života. Majka, ktorá šla do nemocnice ako úplne zdravá treťorodička, zrazu pri pôrode čelila nečakaným komplikáciám.

Chcete pomôcť Patrikovi a detičkám? Ozvite sa na tip@novycas.sk

Podľa slov manžela začali problémy na pôrodnej sále, keďže pôrod trval veľmi dlho a sťažovala sa, že nevie dýchať, nevládze a bola vytrápená do bezvedomia. „Bol som pri pôrode, všetko som videl, počul, cítil. Majka upadla do bdelej kómy a svojho synčeka Matiaska ani nevidela,“ plače čerstvý otec. Mladá mamička, ktorá sa na svoje tretie dieťatko veľmi tešila, ho už v náručí nedržala, nevidela a ani nikdy nezistila, ako jeho narodenie dopadlo. Odo dňa pôrodu totiž ležala v kóme a aj napriek maximálnej snahe lekárov po jej rýchlom prevoze do Martina do Univerzitnej nemocnice jej unavené srdiečko dobilo. Patrik prežíva bolesť, aká sa nedá opísať, „Deti o tom ešte ani nevedia, nestihli sa s ňou ani rozlúčiť, zrútim sa spolu s nimi, trasiem sa. Lukáško a Sebastianko sú veľmi citliví a vnímaví, musím im to oznámiť,“ plače nešťastný vdovec, ktorý zostal na tri malé deti úplne sám.

Čo sa pri pôrode stalo, budú zisťovať vyšetrovatelia, keďže rodina sa plánuje obrátiť na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Teraz však otca troch malých detí čaká zariaďovanie prevezenia tela Majky do Ilavy, vybavovanie pohrebu a popri tom všetkom musí ešte pripravovať chlapcov pomaly na vstup do školy a starať sa o mesačného malého Matiaska.

Pomáha tehotná švagriná

V obrovskom žiali sa zomkla celá rodina, najviac však Majkina sestra Eva, ktorá sama čoskoro porodí bábätko. „Nedá sa opísať bolesť a bezmocnosť, keď vidíte milujúcu sestru, držiac ju za ruku, umierať, vidieť trpieť vlastnú mamu, švagra, nedokážem sa s tým zmieriť a asi sa ani nikdy nezmierim,“ plače Eva. Bola to práve ona, ktorá sa s milovanou sestrou rozprávala pár minút pred pôrodom. Hoci sama čoskoro porodí, pomáha švagrovi so strážením maličkého Matiaska a aby rodina prežila, založila sporiaci účet. „Vymenila by som všetky peniaze sveta za Majku, keby sa to dalo. Chcem aspoň pomôcť deťom a jej mužovi, a tak som túto zbierku urobila pre nich, aby prežili,“ hovorí.

Nový Čas požiadal o stanovisko aj vedenie nemocnice v Považskej Bystrici. „Chcel by som v svojom mene aj v mene celej nemocnice vyjadriť úprimnú sústrasť pozostalým. Je nám veľmi ľúto, že došlo k tejto komplikácii. Celý prípad vysetruje ÚDZS a my ponúkame maximálnu spoluprácu pri objasňovaní tejto smutnej situácie. Rovnako ponúkame prípadnu pomoc pozostalým," povedal Igor Steiner, ktorý je poverený riadením nemocnice.

Príčin môže byť viacero

Peter Krajkovič, gynekológ, Sanatórium Helios

Úmrtie mamičky pri pôrode je veľké nešťastie. Príčin, prečo došlo k tejto tragédii, môže byť viacero, pravdepodobne bude udalosť vyšetrovať aj Úrad pred dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Mohlo dôjsť k náhlej cievnej mozgovej príhode, k embólii plodovou vodou alebo k tromboembólii. Keďže po neúspešnom spontánnom pôrode v tomto prípade bol pôrod cisárskym rezom, tak nastupuje viacero ďalších nepredvídateľných komplikácií, ktoré mohli nastať, mohlo ísť o anestéziologické komplikácie alebo o hypoxiu, teda malú nedostatočnosť kyslíka.