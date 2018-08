Tínedžerku viezol príbuzný na stanicu, odvtedy jej niet: Sabinka zmizla bez stopy

Bezradní a zúfalí. Rodičia 17-ročnej Sabinky z Rakolúb (okr. Nové Mesto nad Váhom) prežívajú najťažšie chvíle v živote.

Od štvrtka akoby sa do zeme prepadla a oni nemajú o svojej dcére žiadne správy. Kam viedli jej posledné kroky?

Prežívajú hodiny a dni hrôzy. Od minulého štvrtka sa tínedžerka svo­jim rodičom neozvala. „Sabinku viezol príbuzný na stanicu, išla na stanovačku, odvtedy sa však nikomu neozvala. Mobil so sebou nemá, nechala ho doma,“ potvrdili rodičia nezvestného dievčaťa s tým, že Sabinka mala so sebou stan a spacák. Odvtedy o nej nemajú žiadne správy. Posledné stopy vedú do Nitry. „Okolo 11.30 hod. ju vo štvrtok videli pri SOŠ v Nitre smerom na Zobor s neznámym dievčaťom, ktoré má tmavé hnedé vlasy po ramená. Boli na bicykloch s mapou Považského Inovca,“ opisujú priatelia situáciu na sociálnej sieti.

Stovky ľudí za posledné dni zdieľali na sociálnej sieti prosbu o pomoc, zatiaľ však žiadna informácia, ktorú rodičia dostali, nepomohla k jej nájdeniu. Strach sa stupňuje každým dňom, pretože spojiť sa s ňou nedokážu nijakým spôsobom. „Sabinka si zrušila aj profil na facebooku,“ prezradila Novému Času vystrašená kamarátka, ktorá si myslí, že týmto spôsobom sa chcela odstrihnúť od svojho súčasného života.