Skvelé výsledky: Paulína Fialková ani sama neverí, že vyhrala

Skvelé výsledky!

Zlatú medailu na MS v letnom biatlone vybojovala v šprinte v Novom Měste na Moravě Paulína Fialková. Slovenská biatlonistka v sobotu na 7,5 km trati zvíťazila s náskokom 7,2 sekundy pred Poľkou Hojniszovou. V nedeľu v stíhačke na 10 km bola pre zmenu druhá!

P. Fialková v sobotu vyštartovala až 41. zo 44 žien a mala prehľad o všetkých súperkách. Na čele sa usadila hneď po bezchybnej prvej streľbe ležmo, po ‚stojke‘ síce raz krúžila na trestnom okruhu, no na kolieskových lyžiach bežala vynikajúco. Aj keď na ňu útočila Hojniszová, z náskoku len ukrojila a Fialková sa v cieli radovala z titulu.

„Toto je moje prvé veľké víťazstvo, a to som sa oň už viackrát pokúšala,“ radovala sa v cieli. „Mám skvelé pocity už aj preto, že som sa dokázala na preteky naplno sústrediť a preladiť zo školy na šport. Pomohli mi tréneri, no nebolo ľahké hneď pri prvom pokuse vybojovať titul. Sama tomu nemôžem uveriť, vôbec som si nemyslela, že to takto dopadne. Zlato ma veľmi povzbudilo pred zimou,“ povedala P. Fialková.

V nedelňajšej stíhačke stratila na víťaznú Češku Vítkovú 21,8 s.

Výsledky:

šprint na 7,5 km:

1. P. FIALKOVÁ (SR) 21:50,9 (1 tr. okr.),

stíhačka na 10 km:

1. Vítková (ČR) 31:25,8 (2), 2. P. FIALKOVÁ (SR) +21,8 (4)