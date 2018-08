Zomrel najväčší republikánsky nepriateľ amerického prezidenta John McCain († 81): Aj po smrti bojuje s Trumpom

Svet politiky smúti. Po ťažkej a agresívnej chorobe zomrel americký senátor a kritik prezidenta Donalda Trumpa (72) John McCain († 81).

Významný republikán, ktorý vo voľbách v roku 2008 neúspešne vyzval Baracka Obamu (57), bojoval s glioblastómom - ťažkou rakovinou mozgu. Na jeho pohreb sa už chystajú najvýznamnejší politici, medzi ktorými sa však neobjaví samotný Trump, keďže jeho prítomnosť si na poslednej rozlúčke McCain neželal.

V čase smrti v sobotu popoludní pri ňom bola manželka Cindy a jeho rodina. „Nadchádzajúce dni a roky nebudú bez môjho otca rovnaké, ale budú to dobré dni, naplnené životom a láskou, podľa toho, akým nám išiel príkladom,“ napísala McCainova dcéra Meghan. S intenzívnou rakovinou mozgu bojoval vyše roka. Pacienti s touto diagnózou umierajú v priemere do troch mesiacov a pokiaľ sú liečení, tak asi v priebehu jedného roka. Lekári McCainovi objavili nádor vlani v júli. V piatok New York Times napísali, že sa rozhodol liečbu ukončiť.

Po vyhlásení smrti začali prichádzať kondolencie z celého sveta. Trump, ktorého McCain dlhodobo kritizoval, vyjadril „najhlbšie sympatie a rešpekt“. McCain bojoval vo vietnamskej vojne, no zostrelili ho a padol do zajatia, kde ho mučili, po čom mu zostali trvalé následky. Otvorená neznášanlivosť s Trumpom začala po tom, čo o ňom prezident tvrdil, že nie je výnimočný. „Bol vojnovým hrdinom, pretože ho zajali. Mám rád ľudí, ktorých nezajali,“ skonštatoval Trump. Prezident pritom nikdy v armáde neslúžil. Senátor si Trumpa neželal ani na svojom pohrebe, ktorý sa uskutoční v katedrále vo Washingtone. S miliardárom z vlastnej strany mal McCain problém dlhodobo, keďže sa mu nepáčilo, ako ponižuje ženy či menšiny.

Pred poslednými voľbami dokonca stiahol svoju podporu a povedal, že radšej by volil „niekoho, kto je kvalifikovanejší na tento post“. Na rozlúčke tak prehovoria bývalí prezidenti George Bush ml. aj demokrat Barack Obama. McCainovi niektorí vyčítali, že sa postavil na stranu Busha pri začiatku vojny v Afganistane a Iraku. On to považoval za nevyhnutné. „Bratislavu navštívil v roku 2002 pred voľbami a úplne na rovinu a verejne povedal, že ak sa vráti Mečiar k moci, Slovensko nemá šancu stať sa súčasťou demokratického Západu,“ spomína diplomat Pavol Demeš.

Ťažký príbeh McCaina († 81)

narodil sa 29. augusta 1936 v Coco Solo, patril paradoxne medzi najhorších študentov

bol dvakrát ženatý a má celkom sedem detí

vo svojich 31 rokoch bol nasadený do Vietnamu, kde ho v roku 1967 zostrelili nad Hanojom - zlomil si obe ruky, nohu a skoro sa utopil

po zajatí mu začalo viac ako 5-ročné peklo - bol mučený, z čoho mal trvalé následky (nemohol zdvihnúť ruky nad hlavu)

na slobodu sa mohol dostať skôr, no odmietal prednostné prepustenie ako syn generála; neskôr sa zasadzoval v boji proti mučeniu

bol kritikom Trumpa, patril k trom republikánskym zákonodarcom, ktorí odmietli hlasovať proti zrušeniu Obamovej zdravotnej reformy

republikánsky senátor za štát Arizona od roku 1987

v roku 2008 kandidoval proti Barackovi Obamovi, kde nezískal dostatok hlasov

viac ako rok bojoval s agresívnym mozgovým nádorom

Tvrdá kritika prezidenta

Stretnutie s Putinom bolo jedno z najponižujúcejších vystúpení, ktoré kedy akýkoľvek americký prezident predviedol. Ponížene sa sklonil pred tyranom.

Keď Trump útočí a ponižuje ženy v našej krajine a spoločnosti, je to bod, v ktorom sa treba rozísť.

Neháji americké hodnoty, chváli tyranov, očierňuje tlač, ignoruje ľudské práva. Je ťažké odhadnúť, čo od Trumpa čakať, čo je póza.

Škody, ktoré spôsobí svojou naivitou, egoizmom a sympatiou k autokratom, sa len ťažko dajú porátať.