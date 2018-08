Rozvádzajúci sa herec Jiří Pomeje: Je z neho bezdomovec

Smutný pohľad! S českým hercom Jiřím Pomejem (53) to ide v poslednom čase dolu vodou.

Zbavil sa síce rakoviny hrtana, v osobnom živote sa mu však nedarí. Manželka Andrea (30) sa s ním rozvádza a na mieste je tak otázka, kto sa postará o ich malú dcéru Aničku (4). Umelec jej totiž nemá príliš čo ponúknuť!

Pomeje, ktorý prišiel po januárovej operácii hrtana o hlas, prežíva ťažké životné obdobie. Po tom, ako porazil rakovinu, sa mu rozpadol vzťah s manželkou Andreou. Kým on sa vydal cestou osamelého utápania sa v alkohole a v sebaľútosti, ona podala žiadosť o rozvod.

Koniec spoločného života by pritom nemal byť nijako zložitý, žiadny boj o majetok totiž nehrozí. „Máme predmanželskú zmluvu, tak to pôjde rýchlo. Pôjde len o malú. Dokážem Jirkovi vyjsť v ústrety vo všetkom, aby sme boli spokojní. Nebudem predsa dcérke upierať otecka. Musí však byť dobrý a potrebujem v neho mať dôveru,“ povedala denníku Blesk Andrea. Známa dídžejka má zatiaľ problém s tým, ako Pomeje býva, no je ochotná mu pomôcť.

Bývalý dabingový herec si však podľa nej musí čím skôr nájsť miesto, kde bude mať ich malá Anička vlastnú izbu - a kde to nebude vyzerať ako v squate, kde Jiří momentálne prespáva. „Očakávam od neho, že bude mať úplne normálnu domácnosť, kde sa dcérka bude cítiť dobre. Teraz žije tak zvláštne, medzi mládežníkmi - a tam naše dieťa predsa žiť nemôže!“ dodala muzikantka, ktorá si už stihla nájsť nového milenca, klampiara Petra Plačka.