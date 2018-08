Belgicko ovládol Vettel: Všetko sa odohralo krátko po štarte

Nemecký pretekár Sebastian Vettel na Ferrari sa stal víťazom nedeľňajšej Veľkej ceny Belgicka, trinástych pretekov seriálu F1.

Krátko po štarte predstihol britského víťaza kvalifikácie Lewisa Hamiltona na Mercedese a poradie na prvých dvoch priečkach sa nezmenilo do konca. Tretí skončil Holanďan Max Verstappen na Red Bulle.

Nehoda krátko po štarte VC Belgicka: Alonso preletel vzduchom po prvej zákrute!

Vettel dosiahol 52. prvenstvo v kariére a dostal sa pred Francúza Alaina Prosta na tretiu priečku historického poradia. Druhý je Hamilton (67), vedie Nemec Michael Schumacher s 91 víťazstvami. Pilot Ferrari stiahol náskok Brita na čele šampionátu na sedemnásť bodov.

Pilot Ferrari stiahol náskok Brita na čele šampionátu na sedemnásť bodov. Ďalšie preteky sa uskutočnia nasledujúcu nedeľu 2. septembra na talianskom okruhu v Monze.

Už úvodné kolo prinieslo viacero zaujímavých momentov. Hülkenberg nedobrzdil do prvej zákruty, vo vysokej rýchlosti trafil Alonsa, ktorý preletel cez Leclerca. Pre menovaných sa preteky skončili a zdalo sa, že po zdanlivo jemnom náraze do Räikkönena nebude pokračovať ani Ricciardo, no ten sa vrátil s dvojkolovou stratou po oprave zadného krídla. Ešte pred príchodom bezpečnostného vozidla stihol Vettel na rovinke predstihnúť Hamiltona. Räikkönena od úvodu sprevádzali problémy, keď na kolíziu z prvého kola doplatil defektom, a hoci ten jeho mechanici opravili, v 10. kole odstúpil po technických problémoch. Poradie na čele sa nezmenilo ani po tom, ako Vettel s Hamiltonom v polovici pretekov navštívili boxy.

Stíhaciu jazdu predvádzal Bottas, ktorý štartoval zo 17. priečky a postupne sa prepracoval na 4. miesto. Vettel si udržiaval pred Hamiltonom približne 5-sekundový náskok a za vedúcou dvojicou výrazne zaostával tretí Verstappen. K útoku Hamiltona na prvú priečku nedošlo, Nemec si udržal pohodlný náskok. Vettel piatym víťazstvom v sezóne stiahol náskok na priebežného lídra Hamiltona na 17 bodov.

Hlasy po pretekoch (zdroj: Sport2 TV):



Sebastian Vettel, 1. miesto: "Mal som výborný štart. Lewis ma síce vytláčal doľava, ale vedel som, že moja chvíľa príde na kopci. Tento rok to bolo omnoho lepšie ako vlani. Keď sa objavil safety car, bol som už na prvom mieste. Po reštarte som si postrážil rozjazd do ďalšieho priebehu. To bolo veľmi dôležité. V závere, keď som videl, že Lewis na mňa príliš netlačí, som aj ja trochu zvoľnil."

Lewis Hamilton, 2. miesto: "Gratulujem Sebastianovi. Spravil som všetko, čo som mohol. Na rovinke ma však predstihol, akoby som tam ani nebol. Skúsil som ho neskôr chytiť, ale nevyšlo to. Na rovinke som nemal šancu."

Max Verstappen, 3. miesto: "Po prvých desiatich kolách, keď som predstihol niekoľko jazdcov, to už boli moje preteky. Na predchádzajúcich podujatiach nám príliš neprialo šťastie, tentoraz sa mi podaril dosť dobrý výsledok."



Výsledky Veľkej ceny Belgicka F1 (44 kôl, 1 kolo - 7,004 km, spolu 308,1 km):

1. Sebastian Vettel (Nem./Ferrari) 1:26:50,253 h, 2. Lewis Hamilton (V. Brit./Mercedes) +11,061 s, 3. Max Verstappen (Hol./Red Bull) +31,372, 4. Valtteri Bottas (Fín./Mercedes) +1:03,605 min, 5. Sergio Perez (Mex./Force India) +1:11,023, 6. Esteban Ocon (Fr./Force India) +1:19,520, 7. Romain Grosjean (Fr./Haas) +1:25,953, 8. Kevin Magnussen (Dán./Haas) +1:27,639, 9. Pierre Gasly (Fr./Toro Rosso) +1:45,892, 10. Marcus Ericsson (Švéd./Sauber), 11. Carlos Sainz (Šp./Renault), 12. Sergej Sirotkin (Rus./Williams), 13. Lance Stroll (Kan./Williams), 14. Brendon Hartley (N. Zél./Toro Rosso) 15. Stoffel Vandoorne (Belg./McLaren) všetci +1 kolo

nedokončili: Nico Hülkenberg (Nem./Renault), Fernando Alonso (Šp./McLaren), Charles Leclerc (Mon./Sauber), Kimi Räikkönen (Fín./Ferrari), Daniel Ricciardo (Aus./Red Bull)