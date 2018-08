Brat Ivana Romančíka Juraj († 62): Trápenie na sklonku života

Posledné mesiace sa trápil! Umelec Juraj Romančík († 62), nevlastný brat herca Ivana Romančíka (68) a syn legendárneho Ela Romančíka († 89), zomrel za záhadných okolností.

Jeho telo v značnom štádiu rozkladu našli v jednom z petržalských bytov. Zo súkromia talentovaného herca a speváka sa vie len málo. Novému Času sa však podarilo zistiť, že na sklonku života sa veľmi trápil. Čo ho ťažilo?

Juraj Romančík († 62) mal vlastný svet, do ktorého videl len málokto. „Bol skôr samotár, nerozprával sa s nikým. Málo vychádzal z bytu. Takmer nič o ňom nevieme,“ povedal Novému Času jeden zo susedov herca, ktorý strávil roky v divadle Nová scéna. Odtiaľ však musel nedobrovoľne odísť, keď zrušili operetu, v ktorej sa cítil ako ryba vo vode. Neskôr sa Romančík († 62) živil ako imitátor Karla Gotta.

V poslednom období však o ňom nebolo počuť a z vôd šoubiznisu sa vytratil. Podľa jeho slov akoby sa naňho zabudlo a práca sa preňho nenašla. V petržalskom byte žil so svojou láskou, no tá ho pred časom navždy opustila. A práve to ho zrejme poriadne zranilo. „Žil tu s partnerkou. Ona mala zdravotné problémy a asi pred pol rokom zomrela,“ dodal sused.

Hercova smrť je však zahalená rúškom tajomstva. Dva týždne sa bytovkou, kde Romančík († 62) žil, šíril neznesiteľný zápach. Obyvatelia tak zalarmovali políciu. Následne prišiel šok - v byte našli umelcovo telo v značnom štádiu rozkladu. „Stále nemám informácie. Bol som s ním asi tri-štyri roky dozadu. To sme sa iba stretli, nenavštevovali sme sa. Mal problémy, aj sa liečil. Každý mal svoj vlastný život. Jeho partnerka bola dlhodobo chorá, ale viac neviem,“ doplnil pre Nový Čas jeho známejší nevlastný brat Ivan Romančík s tým, že vzťahy v rodine boli dlhodobo napäté. „Nenašli si k sebe cestu. Ivan nevidel zo strany Juraja záujem, tak to nechal tak. O Ďura sa staral otec, kým žil,“ prezradil zdroj blízky rodine.

Samotný Juraj († 62) v minulosti pre médiá priznal, že jeho partnerka trpí sklerózou multiplex a na liečbu nemajú dostatočné finančné prostriedky.