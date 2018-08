Schytala to!

Na predzápasovej rozcvičke pred zápasom EL Uefa medzi FC Burnley a İstanbul Başakşehir F.K sedela v hľadisku mladá blondínka.

Pozerala sa na tréning svojich miláčikov z Burnley, no potom to prišlo. Schytala loptu priamo do hlavy. Zdalo sa, že to bola poriadna rana, no fanúšička to ustála a naďalej sledovala tréning.

Burnley nakoniec vybojovali remízu a postúpili na úkor tureckého mužstva.