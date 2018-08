Muž prišiel do nemocnice v kritickom stave: Z toho, čo mal natlačené v zadku, vám príde zle

Mladý muž prišiel do nemocnice v kritickom stave! Keď lekári zbadali, čo mu je, ostali poriadne zaskočení.

29-ročného Holanďana v noci neznesiteľne bolelo brucho, tak sa rozhodol vyhľadať lekárov. Príčina jeho problémov je kuriózna a dostala do pomykova aj skúsených odborníkov.

Muž totiž pod vplyvom drog varil so svojou priateľkou vajcia, keď už boli uvarené, ošúpali ich. Dvojica sa potom rozhodla pre šialený čin. Uvarené vajcia nastrkali mužovi do konečníka. Toto šialenstvo ho mohlo stáť život. Do nemocnice totiž prišiel takpovediac v hodine dvanástej. "Pacient mal pri príchode tachykardiu a tachypneu (rýchlo mu bilo srdce a abnormálne rýchlo dýchal). Testy ukázali, že hrubé črevo obkľúčilo celý žalúdok," cituje slová lekára britský denník Daily Mirror.

Lekári vykonali CT vyšetrenie, pretože mali podozrenie na abdominálnu sepsu a našli perforáciu panvového čreva a obrovské množstvo vzduchu a tekutín v brušnej dutine. Vajcia spôsobili obrovské vytrhnutie gastrointestinálnej steny. Muža tak okamžite vzali na operačnú sálu. Teraz je už mimo ohrozenia života a po pár dňoch už mohol opustiť nemocnicu.