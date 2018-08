Toto musíte vidieť: Najkurióznejší zápas v histórii boxu?

Predstavte si, že si kúpite lístky na boxerský zápas a celá "show" skončí za pár minút. Samozrejme, ak ste v prvom kole videli KO, zápas je fuč veľmi rýchlo. Užijete si však aspoň trochu zábavy.

Ako by ste sa ale cítili, keby celé stretnutie trvalo len jednu sekundu? To by ste sa mali ísť pozrieť na Curtisa Harpera. Práve tento bojovník by mohol vytvoriť rekord pre najkratší zápas v histórii boxu.

Tridsaťročný Američan vstúpil do ringu ako každý boxer, pripravoval sa na boj proti svojmu sokovi Efe Ajagbovi. Rozhodca dal, ako býva vo zvyku, tesne pred stretnutím obom bojovníkom posledné pokyny k pravidlám a všetko bolo pripravené na tuhý boj.

Následne však tento zápas dostal bizarnú a zároveň nečakanú zápletku. Ako vidíte vo videoklipe, jednu sekundu po odštartovaní duelu vzal Harper nohy na plecia a odišiel z ringu. Áno, "boj" trval doslova len jeden sekundu.