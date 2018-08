Premiér Pellegrini sa ocitol na 12. mieste najsexi politikov sveta: Čím tromfol Fica?!

Premiér Peter Pellegrini (42) sa do čela Slovenska dostal len pred pár mesiacmi po nútenom odchode Roberta Fica (53).

Odvtedy sa špekuluje, či po ňom okrem premiérskeho kresla neprevezme aj vedúcu pozíciu v Smere. Po tom, čo Fica tromfol v popularite slovenských politikov, ho Pellegrini porazil aj v rebríčku o najpríťažlivejších lídrov sveta.

Pellegrini sa ocitol v exkluzívnom klube politických krásavcov a krásavíc - spoločnosť mu robí napríklad francúzsky prezident Emmanuel Macron, novozélandská fešanda vo funkcii premiérky Jacinda Ardernová či španielsky predseda vlády Pedro Sánchez, ktorý sa umiestnil na vrchole rebríčka. Na opačnom konci, na 198. mieste skončil ako najmenej sexi politik severokórejský líder Kim Čong-un. V hodnotení vzhľadu nedopadol dobre ani prezident našich západných susedov Miloš Zeman. Ušla sa mu až 179. priečka na chvoste rebríčka. Slovenský premiér sa umiestnil suverénne najlepšie z krajín V4 na výbornom 12. mieste. „Podobné rebríčky vníma predseda vlády s úsmevom a berie ich viac ako súčasť šoubiznisu než súčasť politiky. Nevyužíva služby žiadneho módneho poradcu,“ vyhlásila premiérova hovorkyňa Beatrice Szabóová. V minulosti sa v rebríčku pravidelne umiestňoval aj expremiér Fico, ktorý z neho po odchode z premiérskeho kresla tento rok vypadol. Šéf Smeru však vždy skončil oveľa horšie ako Pellegrini. Zatiaľ čo v roku 2015 to bola len 141. pozícia, o dva roky neskôr už okupoval 66. miesto. „Vidíte, asi tých 1 000 kľukov denne robí svoje,“ okomentoval vtedy svoje zlepšenie Fico. Či by tentoraz dopadol ešte lepšie už možno len hádať.

Odborníčka na etiketu a protokol vidí Pellegriniho lepšie umiestnenie najmä v spôsobe komunikácie. „Oceňujem na ňom napríklad jeho perfektný vzťah s médiami, čo sa o Ficovi nedalo povedať, ten na parkete médií zlyhával. Samozrejme, že dostal aj genetický kód a zdedil veľmi pekný zovňajšok,“ uviedla expertka na protokol Mária Holubová. Podľa politológa Tomáša Koziaka práve svojej schopnosti vychádzať s ľuďmi vďačí premiér do veľkej miery za úspešnú politickú kariéru. „Bývalý premiér Robert Fico bol známy tým, a nielen na Slovensku, aký ostrý a nevyberaný slovník používal voči novinárom. Bolo to vnímané ako jedna z jeho najhorších charakteristík. Pellegrini bol vybraný na post premiéra zrejme aj kvôli tomu, že jeho vystupovanie je oveľa príjemnejšie a kultivovanejšie. V tomto prípade je možno až antitézou Roberta Fica v zmysle spôsobu komunikácie,“ povedal Koziak.

Zdedil veľmi pekný zovňajšok

Mária Holubová, odborníčka na protokol

- Z hľadiska osobnostného si myslím, že Peter Pellegrini je vyzretejšia osobnosť ako jeho predchodca Fico. Sociálne sa pohybuje v tých mantineloch, v ktorých by sa premiér mal. Oceňujem na ňom napríklad jeho perfektný vzťah s médiami, čo sa o Ficovi nedalo povedať, ten na parkete médií zlyhával. Samozrejme, že dostal aj genetický kód a zdedil veľmi pekný zovňajšok. Aj keď sa fotili lídri štátov V4, tak medzi tými všetkými bol na prvom mieste. Takže aj tento atribút zvláda, aj čo sa týka oblečenia.

Je oveľa menej konfliktný

Róbert Slovák, PR odborník

- Viac sa pán Pellegrini venuje svojmu PR a vytváraniu svojho pozitívneho obrazu ako PR a pozitívnemu obrazu Slovenska. Venuje tomu veľmi veľa energie a je to pre neho dôležité. Čo sa mu nedá uprieť je, že je menej vyhranený, menej konfliktný a zdá sa mi, že dokáže viac zmierovať ako jeho predchodca. V tomto je to pozitívne pre Smer, že je tam niekto, kto je vnímaný menej negatívne. Miera nezapájania sa do vyhranených diskusií spôsobuje, že je nejednoznačne čitateľný jeho názor a nevie sa k niektorým veciam ráznejšie postaviť. To Fico vedel, ale robil to veľmi neslušne. Ráznosť by mohla byť pre Pellegriniho nová výzva.

Najsexi svetoví lídri

1. Pedro Sánchez - premiér Španielska

2. Justin Trudeau - premiér Kanady

3. Jigme Khesar Namgyel Wangchuck - kráľ Bhutánu

4. Jacinda Ardern - premiérka Nového Zélandu

5. Jovenel Moise - prezident Haiti

6. Emmanuel Macron - prezident Francúzska

7. Kolinda Grabar Kitarovic- prezidentka Chorvátska

....

12. Peter Pellegrini - premiér Slovenska

15. Alexis Tsipras - premiér Grécka

29. Alexander Lukašenko - bieloruský diktátor

31. Vladimír Putin - ruský prezident

57. Theresa Mayová - britská premiérka

62. pápež František

72. Angela Merkelová - nemecká kancelárka

101. kráľovná Alžbeta II.

140. Donald Trump - americký prezident

179. Miloš Zeman - český prezident

198. Kim Čong-un - severokórejský vodca