Čerstvá mamička Sklenaříková na príjemné starosti nebude sama: Na pomoc príde mama

Nebude na to sama! Nový Čas priniesol v utorok ako prvý správu, že topmodelka Adriana Sklenaříková (46) sa stala mamou vytúženej dcérky Ninky.

Na svet ju priviedla v hniezde celebrít - Monaku - na súkromnej klinike. Okrem radostí sú však s bábätkom spojené aj príjemné starosti, od ktorých známu krásku podľa našich informácií čiastočne odbremení jej mama Zlatica (67). Tá sa dokonca chystá zmeniť adresu svojho terajšieho pobytu.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Sklenaříková počas svojej obdivuhodnej kariéry svojou krásou a dlhými nohami vyrazila dych mnohých mužom aj ženám. Po dlhoročnej túžbe po dieťati a mnohých tehotenských peripetiách, ktoré ju sprevádzali počas celých deviatich mesiacov, čo nosila svoje dievčatko pod srdcom, sa konečne dočkala splnenia svojho najväčšieho sna. Pred pár dňami totiž počula prvýkrát plač svojej milovanej dcérky, ktorej otcom je jej manžel Aram Ohanian. ,,Obe sme v poriadku, pôrod prebehol prirodzenou cestou a práve prežívame najkrajšie obdobie nášho života. Šťastie presahuje všetky očakávania,“ zdôverila sa Novému Času Adriana. Už niekoľko dní sa tak supermodelka venuje vytúženým mamičkovským povinnostiam. Má však šťastie a na každodenný kolotoč okolo malej dcérky nebude sama. „Za Adrianou sa chystá jej mama, aby jej pomohla s bábätkom. Nebude to však hneď po pôrode. Pani Zlatica pomáha aj mladšej dcére Natálii v Paríži,“ prezradil zdroj Nového Času z okolia topmodelky.

Z Monaka do Paríža

Vyzerá to tak, že Adrianina mama, ktorá žije v Banskej Bystrici, tak už čoskoro nasadne na lietadlo do Monaka. Nejaký čas ju budú čakať dennodenné babičkovské povinnosti a pravidelné pendlovanie medzi Monakom a Parížom. Podľa našich informácií by chcela byť nápomocná obom svojim dcéram a byť nablízku obom vnučkám. Nový Čas oslovil aj samotnú Sklenaříkovej mamu, tá však na naše otázky odpovedať nechcela.