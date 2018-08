Ženskému remeslu začínajú na Slovensku kraľovať muži: Vyrobiť centimeter čipky trvá hodinu

Preberajú žezlo! Čipkárstvo bolo odjakživa doménou žien.

Časy sa však menia. V Brezovej pod Bradlom nájdete hneď dvoch mladých mužov, ktorých opantala krása tohto náročného remesla. A nie je to len chvíľková záležitosť. Obaja sa venujú paličkovaniu už niekoľko rokov.

Chce to poriadnu šikovnosť a trpezlivosť. Michal Halabrín (20) z Brezovej pod Bradlom prepadol paličkovaniu pred šiestimi rokmi. Trvalo mu pol roka, kým dostal do rúk ten správny gríf. „Na začiatku na to stále nakúkate, či ste neurobili chybu, vraciate sa, opravujete... Dnes už dokážem paličkovať bez toho, aby som sa na to pozeral. Je to pre mňa výborný relax pri telke,“ vraví študent farmácie. Z rodiny tejto vášni prepadol sám, no ako vraví, chlapov čipkárov pribúda.

Každý kraj iná technika

Michal najčastejšie vytvára krajniansku čipku, ktorá je typická pre jeho región, učí sa ale robiť aj vzory z ďalších kútov Slovenska. „Je to mnohopárová tylová čipka, ale máme čipky pásikové, často sa líšia aj farebnosťou,“ vysvetľuje Michal. Keď sa laik pozerá na čipkára, často nechápe, že sa mu nepopletú paličky, na ktorých má uchytené nite. „V mojom regióne sa im hovorí kyjanyčky. Mám ich tu vyše 60, ale na také tie riadne čipky ich treba 120 až 150,“ šokuje Michal s tým, že centimeter komplikovanej čipky trvá vyrobiť aj hodinu.

Najlepšia je egyptská bavlna

Mateja Michalicu (11) priviedla k paličkovaniu babička Marie (71) keď mal iba 4 roky. Dnes je už skúseným majstrom. „Musím ale povedať, že vo volejbale sa mi darí viac ako v paličkovaní,“ smeje sa. Babička je naňho patrične pyšná. Ona sama paličkuje každý deň už 16 rokov. „Prsty ma lepšie poslúchajú ako moje rovesníčky, je to výborný tréning aj pre mozog,“ smeje sa. Priadzu kupujú v Česku, najlepšia je však egyptská bavlna.

Závoj pre kráľovnú

Slovenská čipka sa preslávila aj v zahraničí. Koncom 40. rokov vytvorilo desať čipkárok z dielne v Hodruši-Hámroch svadobný závoj pre anglickú kráľovnú Alžbetu II. Zaujímavé je, že ženy vôbec netušili, na čom pracujú. Dozvedeli sa to až neskôr.