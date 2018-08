Rekordný úlovok Kataríny na východe Slovenska: Podarilo sa jej takmer nemožné

Toto sa len tak nevidí! Napriek suchu, ktoré trápi Slovensko už niekoľko týždňov, Kataríne zo Svidníka sa podarilo takmer nemožné.

Za viac ako hodinu chodenia po lese si priniesla domov poriadny úlovok - 246 kusov húb. Zvyšok Slovenska na podobný ošiaľ ešte len čaká. Pomôže hubárom ochladenie a zrážky? Kedy budú môcť opäť vyraziť do lesa s košíkmi?

Otvoriť galériu Hubárka: Katarína nazbierala neuveriteľných 246 kusov hríbov. Zdroj: ks

Huby pri Svidníku sa zbláznili. Kým na celom Slovensku hubári smútia, pri Svidníku to je naopak. „My tu máme hubársky ošiaľ. Nazbierali sme 246 kusov, z toho 96 dubákov, pričom na jednom mieste ich bolo asi 40. Zvyšok boli prevažne kozáky,“ povedala šťastná hubárka Katarína Siváková. Aj podľa odborníkov je to v tomto období naozaj rekordný úlovok.

Kedy porastú?

Ochladenie a zrážky, ktoré v týchto dňoch zasiahli Slovensko, môžu síce dať trocha nádeje hubárom, nemusí to však stačiť. „Bolo by to dobré, keby dážď trval dlhšie, jeden až dva dni totiž nemusia stačiť,“ vysvetlil Červenka. Ak počasie bude v tomto smere prajné, máme sa na čo tešiť. „Pre toto obdobie sú charakteristické najmä dubáky, kozáky, bedle a kuriatka,“ dodal mykológ.