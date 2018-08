Spoluhráči si strieľali z Lobotku: Zaujalo ich jeho pozadie!

Poriadne si ho podali! Slovenský futbalový reprezentant v službách Celty Vigo Stanislav Lobotka (23) je veľkým prísľubom do budúcnosti.

Taktiež patrí medzi najtvrdších pracantov, na tréningu nikdy nič nezanedbá. Nechýba mu však ani zmysel pre humor. Dokáže si vystreliť z iných, ale aj sám zo seba.

Svedčia o tom aj jeho interakcie počas rozhovorov alebo na sociálnych sieťach. Lobotka, ktorý sa neustále usmieva, nemá nikdy ďaleko k vtipnej hláške. Tentoraz sa však ocitol na opačnej strane barikády. Podali si ho vlastní spoluhráči zo slovenskej repre. Na instagrame totiž Stano uverejnil fotku, na ktorej s prehnane expresívnym výrazom v tvári vytŕča počas tréningu svoj vypracovaný zadok.

„Aha, máš tu riť,“ začal nevinne Martin Škrtel, ku ktorému sa následne pridal aj Adam Nemec: „Maličký, a nechcel by si si aj kotúčik naložiť,“ poznamenal slovenský útočník. Celé to však dorazil Erik Jendrišek, ktorý sa s Lobotkom vôbec nemaznal. „V Leopoldove by mali z teba radosť,“ ukázal svoj zmysel pre čierny humor Jendrišek.

Lobotka celú situáciu určite zobral s nadhľadom a zrejme už teraz premýšľa, ako sa chalanom za ich posmešky „pomstí“.