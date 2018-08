Slovenským mužstvám sa darí: Naše kluby sa môžu riadne nabaliť!

Pekné zárobky! Slovenskému futbalu sa darí. V hre o skupinovú fázu Európskej ligy UEFA máme ešte dve želiezka v ohni. Ak by Trenčín a Trnava v play-off uspeli, čaká na nich obrovský balík peňazí.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Najmenšiu sumu zase v EL zinkasovala Dunajská Streda, ktorá sa porúčala už po druhom predkole.

Európske pohárové súťaže ako Liga majstrov a Európska liga, to je obrovská prestíž. Predovšetkým sa tu však točia veľké sumy peňazí. Len pre Európsku ligu vyčlenila UEFA na túto sezónu dohromady 560 miliónov eur. Práve v tejto súťaži má slovenský futbal ešte dvoch zástupcov (Trnava a Trenčín), ktorí momentálne bojujú v play-off o postup do skupinovej fázy.

AS Trenčín má už za tri úspešne zvládnuté predkolá istú odmenu 780-tisíc eur. Ak sa mu nepodarí postúpiť cez cyperskú Larnaku (1:1 po prvom zápase), pripíše si k tejto sume ešte dodatočných 300-tisíc eur. V prípade postupu na nich čaká až 2,92-miliónová odmena!

Najviac peňazí zatiaľ pribudlo na účet Spartaku Trnava. „Bíli Andeli“ si za účinkovanie v Lige majstrov (vypadli v treťom predkole s Crvenou Zvezdou) prilepšili o 1,14 milióna eur. Ak sa im podarí v EL postúpiť do skupinovej fázy, čaká na nich rovnaká odmena ako na Trenčín.

Najmenej zo všetkých slovenských klubov si v pohárových súťažiach zarobila Dunajská Streda. Za vypadnutie v druhom predkole s Dinamom Minsk zarobila 500-tisíc eur.

Taký Slovan Bratislava narazil v treťom predkole na Rapid Viedeň, čo znamená, že jeho zárobky sa zastavili na sume 780-tisíc eur. Sľubne sa situácia vyvíja hlavne pre Trnavu, ktorá vo štvrtok zvíťazila na horúcej pôde Olimpije Ľubľana 2:0 a má tak na dosah historický úspech.

V prípade postupu do skupinovej fázy by si okrem spomínanej sumy 2,92 milióna eur mali možnosť privyrobiť aj v samotných zápasoch. Za víťazstvo v skupinovej fáze sa získava prémia 570-tisíc eur, za remízu 190-tisíc eur.

Len pre porovnanie, za postup do skupinovej fázy Ligy majstrov by kluby zinkasovali 15,25 milióna eur. V každom zápase by navyše za výhru mohli dostať prémiu 2,7 milióna eur a za remízu 900-tisíc eur.

Koľko už zarobili:

Trnava

Účasť v prvom predkole LM: 280 000 eur

Účasť v druhom predkole LM: 380 000 eur

Účasť v treťom predkole LM: 480 000 eur (vypadla s Crvenou Zvezdou)

Zárobok spolu: 1,14 milióna eur

Garantované výhry v EL:

Ak Trnava vypadne v play-off: 300 000 eur

Ak Trnava postúpi do skupinovej fázy: 2,92 milióna eur

Možný zárobok spolu: 4,06 milióna eur

Ročný rozpočet Trnavy: 3,5 milióna eur

Trenčín

Účasť v prvom predkole EL: 240 000 eur

Účasť v druhom predkole EL: 260 000 eur

Účasť v treťom predkole EL: 280 000 eur

Zárobok spolu: 780 000 eur

Garantované výhry v EL:

Ak Trenčín vypadne v play-off: 300 000 eur

Ak Trenčín postúpi do skupinovej fázy: 2,92 milióna eur

Možný zárobok spolu: 3,7 milióna eur

Ročný rozpočet Trenčína: 2,6 milióna eur

Slovan Bratislava

Účasť v prvom predkole EL: 240 000 eur

Účasť v 2. predkole EL: 260 000 eur

Účasť v 3. predkole EL: 280 000 eur (vypadol s Rapidom Viedeň)

Zárobok spolu: 780 000 eur

Ročný rozpočet Slovana: 6-7 miliónov eur

DAC D. Streda

Účasť v 1. predkole EL: 240 000 eur

Účasť v druhom predkole EL: 260 000 eur (vypadla s Dinamom Minsk)

Zárobok spolu: 500-tisíc eur

Ročný rozpočet DAC: 3,3 milióna eur