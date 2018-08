Najviac straníkov si suverénne drží Smer-SD: Ako sú na tom ostatné politické strany?

Najviac členov spomedzi politických strán si už dlhodobo udržuje Smer-SD. Ku koncu roka 2017 ich podľa výročnej správy evidoval 15.182, čím výrazne prevyšuje ďalšie politické subjekty.

Strany o svojom členstve referujú pravidelne vo výročných správach, viaceré z nich, s výnimkou Smeru-SD, OĽaNO, ĽSNS a KSS poskytli TASR aktuálne údaje.

Na druhej a tretej priečke skončili mimoparlamentné strany. SMK eviduje 9200 členov, KDH 8947. Nasledujú SNS (7662 členov), Most-Híd (5517 členov), mimoparlamentná KSS (1793 členov), ĽSNS (1439 členov), Sme rodina (1350 členov) a mimoparlamentné strany Spolu (896 členov) a Progresívne Slovensko (cca 400 členov).

Tradične nízky počet straníkov si drží SaS. Aktuálne ich má 208, okrem toho liberáli evidujú 6478 priateľov slobody. OĽaNO malo ku koncu roka 13 členov.

Niektoré z politických subjektov však budú musieť svoje členstvo rozšíriť. Ak totiž v parlamente prejde koaličná novela zákona o politických stranách, do hry vstúpia limity na počty členov. Podľa návrhu by mal mať výkonný orgán politickej strany aspoň deväť členov. Účasť strán vo voľbách do NR SR a Európskeho parlamentu (EP) by zase mala byť podmienená minimálnym počtom členov, alebo minimálnym počtom členov najvyššieho orgánu politickej strany. "S výnimkou štatutárneho orgánu politickej strany musí mať každý orgán strany minimálne troch členov a výkonný orgán politickej strany minimálne deväť členov," píše sa v návrhu novely zákona. Jasné a zrozumiteľné zloženie orgánov politickej strany umožní podľa poslancov dôslednú kontrolu jej činnosti. Novela má tiež upraviť evidenciu členov strany.

Právna norma má zaviesť požiadavku na obsah kandidačných listín pre voľby do NR SR a EP. Súčasťou listiny má byť aj zoznam členov najvyššieho orgánu politickej strany v počte najmenej päťnásobku členov výkonného orgánu strany. Keďže minimálny počet členov výkonného orgánu strany má byť deväť, malo by sa preukázať minimálne 45 členov najvyššieho orgánu strany. Namiesto zoznamu členov najvyššieho orgánu politickej strany by mohol byť súčasťou listiny zoznam členov politickej strany rovnajúci sa najmenej dvojnásobku počtu kandidátov uvedených na kandidačnej listine.