Bavori spokojní s výsledkom, ale nešťastní z Comana: Dôvod je prostý!

Futbalisti Bayernu Mníchov úspešne vykročili za ziskom siedmeho bundesligového titulu za sebou. V úvodnom zápase nového ročníka najvyššej nemeckej súťaže zdolali Hoffenheim 3:1.

Úspešnú ligovú premiéru na lavičke Bavorov zaznamenal Chorvát Niko Kovač, ktorý po skončení uplynulej sezóny vystriedal pri kormidle Juppa Heynckesa.

Čo však Bavorov mrzí, je fakt, že počas úvodného duelu sa im zranil dôležitý francúzsky reprezentant, Kingsley Coman. Údajne bude pauzovať niekoľko týždňov. Dôvodom sú roztrhnuté väzy v ľavom členku. Coman sa zranil v závere prvého polčasu po nešetrnom zákroku Nica Schultza.

Bayern sa v Alianz aréne ujal vedenia v 23. minúte zásluhou Thomasa Müllera. Hostia síce po prestávke vyrovnali zásluhou maďarského útočníka Adama Szalaia, no obhajca v závere strhol víťazstvo na svoju stranu. Víťazný gól Bavorov strelil v 79. minúte z pokutového kopu poľský kanonier Robert Lewandowski a triumf spečatil v 90. minúte striedajúci Arjen Robben.

"Naše dvojgólové víťazstvo považujem za zaslúžené. Myslím si, že diváci si užili veľa zábavy. V prvom polčase sme dominovali a súpera sme nepustili do žiadnych šancí. Hoffenheim nám však na začiatku druhého dejstva narobil problémy a od 46. do 70. minúty hral veľmi dobre. Teší ma, že sme v závere strelili dva góly, dobrý vstup do sezóny je vždy dôležitý," uviedol Kovač pre oficiálnu webovu stránku Bayernu.

Podľa slov Müllera mohli domáci rozhodnúť o zisku troch bodov už v prvom polčase. "Eliminovali sme dvoch najnebezpečnejších hráčov Hoffenheimu a vypracovali sme si dostatok vyložených príležitostí, premenili sme však iba jedinú. Myslím si, že na úvod sezóny to bol veľmi kvalitný zápas. Ak by mal každý bundesligový duel takýto drajv, nikto by sa nemohol sťažovať a fanúšikovia by odchádzali zo štadiónov spokojní."

Otvoriť galériu Bavori triumfovali v úvodnom kole nemeckej Bundesligy nad Hoffenheimom 3:1. Zdroj: TASR

Tréner Hoffenheimu Julian Nagelsmann kritizoval verdikt hlavného rozhodcu, ktorý odpískal v prospech Bayernu pokutový kop. "Z môjho pohľadu to nebola penalta. Škoda, že v prvom polčase sme nehrali tak, ako sme si predsavzali. Držanie lopty bolo jasne v prospech Bayernu. V druhom polčase sme dostali Bayern pod obrovský tlak a zaslúžene sme vyrovnali. V záverečných 20 minútach nám však akoby došiel dych."