Na doživotie odsúdený vrah sa pýta na slobodu: Masár chce bývať u matky, susedia sa boja

Za vraždu na doživotie odsúdený Ľubor Masár (59) z Trnavy sa chce po viac ako štvrťstoročí dostať na slobodu. Požiadal súd o podmienečné prepustenie, o ktorom ešte senát nerozhodol.

Ľubor Masár (59) podľa posudku väznice čiastočne spĺňa podmienky na podmienečné prepustenie, ale väznica to neodporúča. Počas dlhoročného pobytu za mrežami si našetril 30 eur, s ktorými chce začať život na slobode. V prípade podmienečného prepustenia chce ísť bývať k svojej matke (82) do Trnavy a zamestnať sa. "Bojíme sa, že v prípade prepustenia príde Ľubor bývať do nášho obytného domu. Keby ho prepustili, jeho mama by si ťažko zvykala na bývanie so synom," povedala pani z domu na trnavskom sídlisku Prenádražie.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Cestu na slobodu môže Masárovi skomplikovať posudok z väznice, kde sú uvedené aj prípady pílenia mreže, založenie ohňa či držanie nepovolených predmetov, napríklad noža. Súd chce pred rozhodnutím ešte vypočuť znalkyňu. Rozhodnutie môže padnúť na budúci týždeň.

Za čo dostal Masár s komplicom Jánom Molnárom doživotie? V auguste 1990 znásilnili a zavraždili Holanďanku Gabriellu Widdershovenovú – Groenovú († 27), jej manžel ich vyčíňanie prežil. Bratislavčan Ján Molnár a Trnavčan Ľubor Masár sa spoza mreží leopoldovskej väznice dostali počas amnestie v roku 1990. Molnár mal v registri deväť záznamov, posledný trest 15 rokov bol za vraždu. Aj Masár bol vo väzení viackrát. Títo dvaja zločinci sa po prepustení z väzenia v auguste 1990 pobrali do Rakúska. Na parkovisku Pucking pri diaľnici A-25 natrafili na Ford Tranzit s holandským evidenčným číslom. Prilákali jeho vodiča Reného Widdershovena, omráčili ho, zviazali a so zapchanými ústami a zalepenými očami hodili do auta. Jeho žene Gabrielle zviazali ruky a na hlavu natiahli vrece. Ich psíka Boba vyhodili na parkovisku. Neskôr Molnár donútil Gabriellu piť z fľašky slivovicu. Žena núkala násilníkom peniaze. Molnár ju však znásilnil a zaškrtil jej opaskom. Mŕtve telo Gabrielly († 27) našli až po takmer dvoch mesiacoch zahrabané v kope sena.

Peniaze z príručného sejfu si vrahovia rozdelili. Potom so svojím autom a holandským tranzitom odišli niekoľko desiatok kilometrov. Na parkovisku pri obci Kleinreith vyniesli bezvládne telo Reného do húštiny, kde ho neskôr našli dvaja okoloidúci. Holanďan útok prežil a proti vrahom svedčil. Po vražde sa Masárovi cestovanie po Európe zapáčilo. S ďalším kumpánom ukradli vo Francúzsku čln a dva lodné motory. Kumpána chytili policajti v motoreste pri nemecko-českom hraničnom priechode Rozvadov. Masár sa dostal do rúk mužov zákona po desiatich dňoch. V januári 1992 trestný senát Mestského súdu v Bratislave Molnára a Masára odsúdil na doživotie. Bol to prvý porevolučný rozsudok s doživotným trestom ešte v bývalom Československu.

Pre úplnosť dodajme, že v Holandsku platí, že keď niekto dostane doživotie, tak vo väzení bude do konca svojho života.