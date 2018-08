Slovan získal Ljubičiča: Kmotrík si neodpustil pichľavú poznámke smerom k Spartaku

Slovan Bratislava získal bývalého hráča Dunajskej Stredy Chorváta Marina Ljubičića.

Oznámil to viceprezident Ivan Kmotrík ml. na instagrame. Nezabudol pridať aj pichľavú poznámke smerom k Spartaku Trnava, ktorý sa údajne hráča taktiež pokúšal získať.

"Blízko no zároveň tak daľeko k TT... Marin Ljubicic ďalší nový bojovník v belasom drese. Som rád že, nakoniec zvolil lepšiu voľbu a bude bojovať za naše farby. Jeho snom je získať majstrovsky titul a preto sme boli pre neho tá správna voľba a verím ze ho spoločne tento rok aj získame," napísal viceprezident Slovana Ivan Kmotrík ml. na sociálnej sieti k spoločnej fotke s futbalistom.

Tridsaťročný defenzívny stredopoliar bol ešte donedávna kapitánom mužstva zo Žitného ostrova. Po príchode nového trénera Petra Hyballu z Nemecka ale stratil jeho dôveru. Pred pár týždňami na tréningu trafil kopačkou do hlavy v súboji spoluhráča Tomáša Huka a spôsobil mu zranenie.

Klub Ljubičiča najskôr suspendoval, neskôr sám hráč na sociálnej sieti informoval o konci v DAC a rozlúčil sa s fanúšikmi. "DAC som odovzdal všetko, ale tréner ma už nechcel. Povedal mi, že on chce hrať moderný a rýchly futbal a ja mu do tejto koncepcie nepasujem. Mrzí ma, že to takto dopadlo. Dunajská Streda pre mňa znamenala všetko. Teraz som voľný hráč a uvidím, kam povedú moje kroky," citoval Ljubičiča denník Šport.