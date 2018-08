Česká snowboardistka sa výrazne zmenila: Z bacuľky je poriadna kočka!

Aký je jej recept na dokonalú postavu?

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Mladá česká snowboardistka Kateřina Vojáčková (21) prezradila, že jej postava nebola vždy taká dokonalá. Na sociálnej sieti zverejnila fotografiu, kde by ste ju nespoznali. Stále síce sympatická, no mierna bacuľka.

"Nie je to o diéte, dennodennom cvičení vo fitku, či o večnom odopieraní si... Je to o hlave..." píše pod fotkou.

Nechudla však drastickou diétou. "Pred tromi rokmi som začala mať problémy s trávením a tam nastal zlomový bod. Začala som riešiť stravu a HLAVNE začala som jesť.. u mňa nikdy nebol problém s prejedaním alebo (zas tak) nezdravej strave. V mojom prípade sa jednalo hlavne o nepravidelnosť," prezrádza športovkyňa, ktorá sa na sociálnych sieťach rada chváli svojou vypracovanou postavou.

A aký je jej recept na dokonalú postavu? "Nejem podľa žiadnych pravidiel, jem to, na čo mám zrovna chuť a čo si moje telo zažiada. Jediné čo úplne vynechávam je laktóza a obmedzujem lepok. Rovnováha, láska sama k sebe bez ohľadu na to, co si o mne iní myslia," radí česká olympijská nádej.