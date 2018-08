Spoveď víťaza Tour de France Ullricha: Záchvaty hnevu, kokaín a rozbíjanie vecí

Bývalý nemecký cyklista Jan Ullrich (43) je s doterajším priebehom liečby problémov s alkoholom a drogami spokojný.

Víťaz Tour de France 1997 na klinike vo Frankfurte nad Mohanom skončil po tom, čo napadol prostitútku a hrozí mu obvinenie z pokusu o zabitie a z ťažkého ublíženia na zdraví.

"Už teraz sa cítim oveľa lepšie. Cítim sa tu v bezpečí a môžem sa tak venovať iba sám sebe. Musím tiež podstúpiť pravidelné testy na alkohol. Ráno a večer mi berú moč a krv," povedal v telefonickom rozhovore pre denník Bild Ullrich.

Olympijský šampión z roku 2000 má tiež dovolené telefonovať trom synom, ktorí žijú u matky. "Deti sú môj liek," uviedol Ullrich, podľa ktorého práve rozchod s manželkou, kvôli ktorému od Veľkej noci synov nevidel, prispel k problémom s drogami a alkoholom.

"Keď problémy so Sarou na jar začali a deti som niekoľko týždňov nevidel ani s nimi nehovoril, dostával som záchvaty hnevu. Občas som rozbil televíziu alebo vytrhol zo stropu boxovacie vrece. Začal som brať kokaín a amfetamín. Ale keď mám deti, drogy nepotrebujem," vyhlásil.

Ullrich sa po odlúčení od detí dostal do problémov so zákonom najprv na Malorke, kde bol začiatkom augusta zadržaný za násilné vniknutie do domu svojho krajana, herca Tila Schweigera.

Po návrate do Nemecka sa však bývalý cyklista dostal do konfliktu s prostitútkou, ktorú napadol. Ullricha pod vplyvom drog a alkoholu musela spacifikovať polícia.