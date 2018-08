Škótsky futbalista Andrew Robertson chcel na tréningu pomoc od VAR.

Liverpoolčania sa na tréningoch dostávali do formy aj hraním nohejbalu. V spornej situácií lopta dopadla tesne na čiaru. Najdrahší obranca sveta Virgil van Dijk to však videl na jasný out.

To sa ale nepáčilo Robertsonovi, ktorý začal vehementne protestovať. Na konci dokonca zo žartu ukázal do kamery, že chce spornú situáciu posúdiť videorozhodcom.