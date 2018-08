Nečakaný krok Trumpa: Pompeovi zrušil cestu do KĽDR, Kimovi odkázal niekoľko slov

Americký prezident Donald Trump dal v piatok svojmu ministrovi zahraničia Mikeovi Pompeovi pokyn, aby odložil cestu do Severnej Kórey plánovanú na budúci týždeň.

Podľa šéfa Bieleho domu nenastal dostatočný pokrok v procese vytvorenia denuklearizovaných zón Kórejského polostrova, na ktorej sa s vodcom KĽDR Kim Čong-unom dohodol na júnovom summite v Singapure. Šéf Bieleho domu tiež obvinil Čínu, že nevyvíja na Pchjongjang dostatočný tlak. Kimovi poslal "najvrúcnejšie pozdravy".

"Požiadal som ministra zahraničia Mika Pompea, aby v tomto okamihu do Severnej Kórey nejazdil, pretože nemám pocit, že v oblasti vytvorenia denuklearizovaných zón Kórejského polostrova činíme dostatočný pokrok," napísal Trump na twitteri. Až vo štvrtok pritom Pompeo oznámil, že budúci týždeň pocestuje do Pchjongjangu kvôli ďalším rokovaniam o jadrovom programe KĽDR. Informoval tiež o tom, že člena vedenia spoločnosti Ford Motor Stephena Bieguna vymenoval svojím špeciálnym vyslancom pre KĽDR. Biegun mal budúci týždeň do KĽDR vyraziť s Pompeom.

Čína podľa ďalšieho Trumpovho tweetu teraz nepomáha s jadrovým odzbrojením KĽDR toľko ako predtým."Minister Pompeo sa teší na to, že v blízkej budúcnosti pôjde do Severnej Kórey, pravdepodobne až vyriešime náš obchodný vzťah s Čínou," napísal takisto Trump na twitteri.dodal.

Pompeo bol v Pchjongjangu od apríla už trikrát, ale jeho cesty zatiaľ nepriniesli viditeľný výsledok, poznamenala agentúra AP. Po minulom, júlovom rokovaní Pompeo oznámil, že sa podarilo dosiahnuť pokrok o časovom rozvrhu, v ktorom KĽDR bude likvidovať svoje jadrové zbrane. KĽDR ale vtedy Spojené štáty obvinila, že vznášajú jednostranné požiadavky. Trump sa stretol s Kim Čong-unom v júni v Singapure. Kim na summite sľúbil pracovať na jadrovom odzbrojení Kórejského polostrova, Trump za to ponúkol Severnej Kórei bezpečnostné záruky a vyhlásil, že KĽDR už nepredstavuje jadrovú hrozbu.