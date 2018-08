Cez víkend sa poriadne ochladí: Leto sa definitívne skončilo

Dáva nám leto na konci prázdnin zbohom? Tento víkend nás po dlhom období horúčav poriadne schladí a studený front so sebou prinesie aj zrážky.

No ľudia túžiaci po kúpaní nemusia ešte v posledných prázdninových dňoch smútiť. Hoci nás slniečko už nebude zohrievať tak intenzívne a teploty sa k 30 stupňom Celzia nepriblížia, charakter počasia zostane ešte letný. V čom boli uplynulé mesiace podľa odborníkov výnimočné a čo nás ešte čaká?!

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Aj keď sa vám môže zdať, že takéto horúce peklo sme tu nemali desaťročia, nie je to tak. Z hľadiska teplôt tieto prázdniny neboli rekordné. „Teploty neprekročili 38 stupňov Celzia a v minulosti to bolo aj 40 stupňov. Vyššie teploty sme mali napríklad aj minulý rok, ale tie boli často prerušované zrážkami,“ vysvetlil klimatológ Pavel Faško. Čo však možno považovať za rekordné, je veľká vytrvalosť pekných slnečných teplých dní idúcich za sebou. „Horúčavy len s občasnými búrkami sme tu mali prakticky od polovice júla až doteraz,“ ozrejmil odborník. Podobné sme tu mali naposledy v roku 2003.

Koniec leta?

Ochladenie, ktoré nás čaká v nasledujúcich dňoch, mnohí iste uvítajú. Najmä nedeľa so sebou prinesie studený severák, ktorý môže v nárazoch dosahovať až 60 km/h. „Najvyššia denná teplota 13 až 19 stupňov, na juhu stredného Slovenska, v Above a na Zemplíne 19 až 25 stupňov,“ uvádza na portáli Slovenský hydrometeorologický ústav. Podľa odborníkov by však malo ísť o prechodnú záležitosť a teplé svetre môžeme pokojne nechať ešte v skrini. „Počasie v posledných augustových dňoch aj na začiatku septembra bude mať letný charakter, aj keď teploty nad 30 stupňov už v najbližšom období neočakávame,“ potvrdil klimatológ.

Vytráca sa babie leto

Už sme si pomaly zvykli, že z tričiek ideme rovno do kabátov. Povestné babie leto sa podľa meteorológov akosi vytráca z našich zemepisných šírok. „Ľudia si často mýlia doznievajúce leto s tým babím, pre ktoré sú typické chladné rána a teplé počasie je len počas pár hodín v priebehu dňa,“ vysvetlil meteorológ. Ak by bola jeseň aj sychravejšia, teplých dní sme si užili podľa klimatológa naozaj požehnane.“ Treba si uvedomiť, že letný charakter počasia tu máme už od apríla,“ dodal Faško.

Horúčavy priniesli rekordy

Poriadny, dlhšie trvajúci lejak sme tu mali podľa meteorológov niekedy v polovici júla, preto mnohé vodné toky vyschli. Rekord padol na Labe v Nemecku, kde namerali len 67 cm, čo sa tam od roku 1892 nestalo. Problémy sme zaznamenali aj u nás, v stredu mal Dunaj pri Štúrove len 11 cm, jeho prietok je polovičný, ako to býva obvykle v auguste. Problémy s lodnou dopravou mali aj v Maďarsku.

Veľa ôs znamená dlhú jeseň

Andrej Gmitter, včelár, Bardejov