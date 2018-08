Detaily príspevku na dovolenky na Slovensku: Budú rekreačné poukazy povinné?!

Zavedenie rekreačných poukazov sa u národniarov skloňuje už mesiace. Príspevok na dovolenku na Slovensku ospevoval najmä šéf SNS Andrej Danko (44) s tým, že pomôže domácemu cestovnému ruchu.

Nový Čas získal detailný návrh zákona, ktorý už mieri do parlamentu. V ňom sa píše, že SNS upúšťa od doterajších predstáv o dobrovoľnosti takéhoto príspevku a firmy ho od nového roka budú musieť poskytovať povinne. Takýto návrh okamžite vyvolal medzi zamestnávateľmi búrku nevôle.

Danko s predkladateľom Tiborom Bernaťákom apelujú na to, že príspevky na rekreáciu už poskytujú vo Francúzsku, v Maďarsku či Taliansku, kde to ľudia dobre prijali. Na návrhu je šokujúci fakt, že ak si zamestnanec od nového roka o takúto poukážku požiada, tak jeho zamestnávateľ mu ju musí poskytnúť. V praxi ide celkovo o 500 eur, z ktorých firma bude hradiť 55 %, čiže 275 € a pracovník zvyšnú časť - 225 €. Ak to bude menej, tak firma dá z tej sumy len 55 %. „Systém predpokladá využitie už vybudovanej siete subjektov pôsobiacich na trhu so stravovacími poukážkami,“ píšu v návrhu.

Bernaťák vysvetľuje, že okrem elektronickej karty bude môcť zamestnanec prísť k svojmu zamestnávateľovi aj s faktúrami vystavenými na jeho meno z hotela do 30 dní po dovolenke.myslí si Bernaťák. Ubytovacie zariadenia majú spomedzi európskych krajín podľa ich prepočtov jednu z najnižších mier vyťaženosti - okolo 20 %, pričom málokedy presahujú hranicu 40 %.

Spustili veľkú kritiku

Zamestnávatelia chystajú voči takémuto návrhu odpor. „Po­dľa verejne dostupných informácií mal systém rekreačných poukážok fungovať na dobrovoľnej báze, sme preto zaskočení, že má zrazu ísť o povinnosť,“ hovorí Miriam Špániková z Asociácie zamestnávateľských zväzov. Dodáva, že oni rekreačné poukážky uvítajú, len ak to bude dobrovoľné. „Ide o ďalší krok proti podnikateľom, kde pôvodne dobre mienenú myšlienku zabíja povinnosť. Pre spoločnosti by to znamenalo výrazné zvýšenie nákladov,“ zakončila Špániková. Ministerstvo financií zákon nekomentovalo.

Ekonomický analytik Radovan Ďurana z INESS konštatuje, že ide o zlý návrh pre podnikateľské prostredie. „Zamestnávatelia nedokážu takýto náklad dostatočne dobre predvídať. Pokiaľ chce štát podporovať cestovný ruch, tak by to mal robiť priamo z daní a nenútiť zamestnávateľov. To, že Francúzi a Taliani cestujú doma, nesúvisí s rekreačnými poukazmi, je to preto, že tieto krajiny majú tisícky kilometrov pobreží, tisícky historických miest a Alpy,“ zakončil Ďurana. O návrhu sa ešte očakáva burlivá diskusia v parlamente.

Ako má vyzerať príspevok na rekreáciu

zamestnanec musí stráviť na Slovensku aspoň dve noci v ubytovacom zariadení

ráta sa aj pobytový balíček obsahujúci najmenej dve prenocovania, stravovacie a iné služby

povinne to poskytne firma zamestnancovi, ktorý v nej pracuje aspoň 12 mesiacov, ak ju o to požiada zamestnanec

firma platí 55 % oprávnených nákladov - maximálne vo výške sumy 275 € ročne (zo sumy 500 eur)

ak zamestnanec dá na dovolenku menej ako 500 eur, zamestnávateľ prispeje nižšou sumou, ktorá bude 55 % z celkovej

zaradenie do daňových výdavkov - využitie pri SZČO, ak podniká dlhšie ako 12 mesiacov

vzťahuje sa to aj na verejných a štátnych zamestnancov (úradníkov, policajtov, učiteľov...)

príspevok môže byť realizovaný priamym zaplatením alebo rekreačným poukazom vo forme elektronickej platobnej karty viazaný na danú osobu

predpokladajú využitie vybudovanej siete subjektov pôsobiacich na trhu so stravovacími poukážkami

max. 3 % z hodnoty rekreačného poukazu pre výšku poplatku za sprostredkovanie

využiteľné len pre manžela/manželku a deti v rámci rodiny

suma sa zahŕňa do daňových výdavkov zamestnávateľa

Nemôžu zasahovať do systému odmeňovania

Miriam Špániková, Asociácia zamestnávateľských zväzov

Nesúhlasíme, aby bol systém odmeňovania či benefitov prikázaný formou vládneho rozhodnutia, pretože to má byť internou záležitosťou každého podnikateľského subjektu. Úlohou vlády je okrem iného vytvárať zodpovedné legislatívne prostredie pre podnikateľov, a nie zasahovať do ich systému odmeňovania.

Sme zásadne proti povinným príspevkom

Tibor Gregor, výkonný riaditeľ Klubu 500

Súhlasíme so zavedením rekreačných poukážok, no na princípe dobrovoľnosti. Rekreačné poukážky vnímame ako vítaný benefit pre zamestnancov, ale aj ako opatrenie na podporu domáceho cestovného ruchu, zároveň opatrenie na podporu boja proti čiernej ekonomike, nakoľko príjmy bude musieť každý prevádzkovateľ rekreačného zariadenia vykázať. Ak by malo ísť o povinné poskytovanie poukážok zamestnancom, v tom prípade sme zásadne proti, pretože by to bol zásadný zásah do systémov odmeňovania súkromných firiem.