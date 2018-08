Bratislavský klub opúšťa scénu: Pred realitou sa oči zatvárať donekonečna nedajú!

Basketbalový klub MBK Karlovka sa vo štvrtok odhlásil z novej sezóny Slovenskej basketbalovej ligy. Počet účastníkov najvyššej súťaže sa tak znížil na deväť.

Prezident klubu Ľuboš Cibák o tom informoval na oficiálnej stránke Karlovky prostredníctvom stanoviska.

"Vážená basketbalová komunita, v prvom rade by som chcel aj touto cestou vysloviť veľkú vďaku celému realizačnému tímu, hráčom, partnerom, fanúšikom a všetkým podporovateľom basketbalovej Karlovky. Odhliadnuc od iných vecí, cieľom extraligovému tímu VŠEMvs Karlovka Bratislava do sezóny 2017/18, ktorým bol po ročnej pauze postup do vyraďovacej časti play off, sa naplniť podarilo a aj preto sa nasledujúce riadky píšu veľmi ťažko, ale pred realitou sa oči zatvárať donekonečna nedajú...

Tím VŠEMvs Karlovka Bratislava sa oficiálne odhlasuje zo sezóny 2018/19 Slovenskej basketbalovej ligy. Toto rozhodnutie sa nerodilo ľahko, ale ako som spomenul vyššie, realita sa zmeniť nedá. Po 15 rokoch fungovania klubu MBK Karlovka a 7 rokoch účasti v seniorských basketbalových súťažiach, vybudovaní hráčskeho kádra kompletne len so slovenskými hráčmi, každoročným herným medzisezónnym progresom a neodškriepiteľnými úspechmi našich odchovancov (z nich asi najvýznamnejší je Marek Doležaj hrajúci NCAA Division I. na Syracuse University, ale aj Dalibor Hlivák, David Abrhám, ktorí prestúpili do iných slovenských klubov, ale aj ďalší...) som si stále častejšie začal dávať otázku, či je reálne v našich slovenských podmienkach dlhodobo udržať takú úroveň tímu, aby sa priblížila nášmu dlhodobému cieľu – pravidelne atakovať 2. kolo play off.

Otvoriť galériu MBK Karlovka končí v najvyššej basketbalovej súťaži na Slovensku. Zdroj: TASR

Po dlhých diskusiách na úrovni vedenia MBK Karlovka dochádzam k záveru, že pri dnešnej podpore slovenských hráčov a slovenského basketbalu ako zo strany SBA, tak aj zo strany partnerov basketbalu, ale aj Ministerstva školstva vedy výskumu a športu SR, pri súčasnom postavení basketbalu na Slovensku a v neposlednom rade aj očakávaných dopadoch nového zákona o športe, sme ako tím čisto zložený len so slovenských hráčov a našich odchovancov dosiahli so súčasným modelom fungovania maximum.