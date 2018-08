Agenti objavili 130-metrovú pašerácku trasu: Drogový tunel viedol do známeho rýchleho občerstvenia

Zlá reklama pre reťazec s rýchlym občerstvením KFC! Americkí agenti odhalili drogový tunel, ktorý sa tiahol práve z bývalej pobočky tejto reštaurácie a ktorý dal zrejme vybudovať jej bývalý prevádzkar.

Všetko sa začalo 13. augusta, keď arizonskí policajti zastavili auto za porušenie dopravných predpisov. Pri sebe mali aj špeciálne vycvičeného psa, ktorý ich upozornil na drogy. Ivanovi Lopezovi našli v aute 118 kilogramov metamfetamínu, 6 kg kokaínu, 3 kilá fentanylu a 14 kíl heroínu.

Otvoriť galériu Drogový tunel. Zdroj: Homeland Security

Kým bol Lopez vo väzení, agenti prehľadali jeho dom aj budovu, v ktorej kedysi prevádzkoval reštauráciu KFC a ktorú stále vlastnil. Práve v nej našli dieru do zeme a zistili, že ide o vstup do 130 metrov dlhého drogového tunela, ktorý vedie z Arizony až do obytného domu v Mexiku.

Protidrogová jednotka má teraz plné ruky práce s odhalením celého gangu, v ktorom Lopez pracoval. Nešlo pritom o prvý takýto nález. V roku 2016 objavili drogový tunel z Kalifornie do Mexika, ktorý mal 792 metrov.

Tunel

671 cm

Výška: 152 cm

Šírka: 91 cm

Celková dĺžka: 130 m