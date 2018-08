Zúfalá Lenka nad prázdnou postieľkou: Vzali mi syna, ktorého stále dojčím!

Prišla o to najcennejšie! Mamička Lenka Slováková (31) z Leopoldova prežíva najhoršie chvíle vo svojom živote.

Súd jej zobral len 19-mesačného synčeka Edwina a zveril ho do starostlivosti otca. Lenka tvrdí, že je zodpovedná mama, ktorá dávala synovi všetko čo potreboval, ba aj navyše. Napriek tomu, že mamička dieťa ešte stále dojčí, v pondelok Okresný súd v Trnave rozhodol o tom, že dieťa musí odovzdať otcovi.

Lenka bola s partnerom dva roky. Sú Slováci, no žili vo Švajčiarsku. Problémy začali, keď sa im narodil synček Edwin. „Partner si uzurpoval právo na dieťa čoraz viac, chcel rozhodovať a bez diskusie a mojich názorov, za mojim chrbtom dával dieťaťu umelé mlieko a začal sa mi vyhrážať, že o dieťa prídem,“ s plačom hovorí Lenka s tým, že situácia vyeskalovala počas dovolenky na Slovensku vlani v júli fyzickým konfliktom.

Ešte vo Švajčiarsku požiadala o pomoc tamojšie úrady, keďže synček sa tam aj narodil. „Odsťahovala som sa do azylového domu v Zürichu. Bolo to veľmi náročné, no nakoniec švajčiarske úrady zverili synčeka mne a otec mal právo styku. O alimentoch nerozhodli,“ vraví mama, ktorá následne odišla s Edwinom na Slovensko.

To isté urobil neskôr aj chlapčekov otec Miroslav (43). Potom sa rozpútal boj rodičov o dieťa, na súde na Slovensku obaja požiadali o zverenia dieťaťa do starostlivosti. „A v pondelok mi prišlo oznámenie, že dieťa dostane otec,“ hovorí mama, ktorá malého Edwina ešte stále dojčí. „Nikdy som nespravila nič, čo by mohlo ublížiť synovi, prípadne byť dôvodom na takéto rozhodnutie... Sociálka nikdy nepreverovala skutočný stav, v akých podmienkach dieťa žije a podobne. Nikdy dieťa ani nevideli,“ tvrdí Lenka.

Nový Čas sa snažil kontaktovať otca Miroslava, ale na telefonáty ani esemesky do uzávierky tohto vydania nereagoval. „Súd rozhodol len o návrhu na vydanie neodkladného opatrenia pre závažné porušovania práva otca matkou,“ uviedla hovorkyňa krajského súdu v Trnave Jana Kondákorová.

Podľa súdu boli dôvodom tohto rozhodnutia otcom písomne uvádzané skutočnosti, ktoré matka nepoprela, a ktoré boli potvrdené Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany, pracovisko Hlohovec. „Aj otec má právo na dieťa a dojčiaca matka má povinnosť dodržiavať zákon o rodine, rozhodnutie orgánu a spolupracovať s orgánmi verejnej moci,“ dodala hovorkyňa s tým, že preverovanie schopností oboch rodičov starať sa o dieťa bude predmetom dokazovania. Termín ešte nie je určený, matka však podala odvolanie.

Nový Čas oslovil aj sociálny úrad. „Kolízny opatrovník informoval súd o vykonaných opatreniach, odporúčal súdu zaviazať rodičov k účasti na psychologickom poradenstve. Kolízny opatrovník nenavrhoval v konaní zmenu zverenia a odňatie dieťaťa zo starostlivosti matky,“ uviedla hovorkyňa ÚPSVaR Jana Lukáčová.