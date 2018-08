V Topoľčanoch vedia, ako na to: Partiu utužili na opekačke

Vynašli sa. Keďže na zimnom štadióne v Topoľčanoch ešte prebiehajú rekonštrukčné práce, prvoligový klub odišiel na sústredenie na Kysuce.

Až na mieste zistili, že ich prechodným domovom bude penzión bývalého slovenského futbalového reprezentanta Rastislava Michalíka.

Jedna z tradičných liahní hokejových talentov spojila príjemné s užitočným, keď si užila skvelé podmienky na trénovanie. „Potrebovali sme už ľad a s pomocou primátora nášho mesta sme ho mali dvakrát denne v aréne v Krásne nad Kysucou,“ povedal generálny manažér HC Ľubomír Hurtaj.

Vyzdvihol tiež posilňovňu či výbehy do prírody v Oščadnici, kde výprava Topoľčian bývala. „Až na recepcii som zistil, že sme u futbalistu Rasťa Michalíka. Dovtedy sme sa osobne nepoznali, no vedeli sme, kto je kto. Po večeroch sme spomínali na časy z našich aktívnych kariér a rôzne príhody. Chalani boli zvedaví hlavne na Ligu majstrov, ako to bolo v zápasoch proti Realu Madrid a ďalším veľkoklubom. Rasťo nás však prekvapil aj svojím prehľadom o hokeji,“ uznal strieborný medailista z MS 2000 a trojnásobný majster Slovenska so Slovanom.

Topoľčanci na rozlúčku darovali hostiteľovi podpísanú hokejku. „Rasťo vedel, čo potrebujeme, neustále bolo vidieť, že je to športovec. Tak verím, že sme ho potešili,“ dodal Hurtaj.