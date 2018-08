Vzácny prírastok v Zoo Bratislava: Mama Princezná porodila malé zubríča

Roztomilý prírastok! Päťčlenná zubria rodinka v bratislavskej zoo sa rozrástla o ďalšieho člena. Rodičmi malého obra sú Princezná a Cvajan.

Narodenie mláďatka je o to výnimočnejšie, že zubor európsky v súčasnosti vo voľnej prírode už takmer nežije. Zoológovia sa snažia o návrat vzácneho druhu do prirodzeného prostredia, no každý nový prírastok odchovaný aj v zajatí zvyšuje šancu na prežitie tohto zvieraťa.

Mláďa porodila 13-ročná samica Princezná a otcom je samec Cvajan. Zatiaľ je malé a slabé zvieratko pod dohľadom opatrovateľov, ktorí sa k nemu nemôžu priblížiť, pretože ich Princezná nepustí bližšie, a preto nevedia ani pohlavie.

Zmena čaká aj ostatné zubry stáda, ktoré si musia zvyknúť na nového a zatiaľ bezmenného člena komunity, ktorá sa v Bratislave za dvadsať rokov poriadne rozrástla. „Prvé mláďa zubra nám pribudlo v roku 2001, do dnešného dňa ide o 20 mláďat, z toho 15 samíc,“ prezradila hovorkyňa zoo Alexandra Ritterová. „V našej zoologickej záhrade chováme šesťčlennú skupinu, zloženú zo samca Cvajana, z dospelej samice Princeznej a mláďat - dvojročných samičiek Poly a Prisky a ročnej samičky Price-Princess,“ dodala.

Zubor európsky bol pred niekoľkými storočiami na našom území pomerne rozšírený druh, lenže začiatkom 20. storočia z voľnej prírody zmizol. „Dnešná populácia zubra európskeho pochádza z posledných 54 kusov chovaných v zajatí,“ vysvetľuje Ritterová.

Hmotnosť kravy: 290 cm

Dĺžka života: 27 rokov

Hmotnosť býka: 910 - 1 000 kg

Hmotnosť kravy: 540 - 750 kg

Zbor európsky

Rad: párnokopytníky

Dĺžka chvosta: 80 cm

Dĺžka gravidity: 254 - 272 dní

Počet mláďat: 1-2

Pôrodná hmotnosť: 27 kg

Potrava: trávy, byliny, listy a kôra stromov a krov, lišajníky a machy

Výskyt: listnaté a zmiešané lesy v Poľsku a na Slovensku