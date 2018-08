Britney Spears prehrala súdnu bitku: Prečo musí exmanželovi vyplatiť 95-tisíc?!

Speváčka Britney Spears musí svojmu exmanželovi Kevinovi Federlineovi vyplatiť 110-tisíc dolárov (95-tisíc eur).

Hádajú sa totiž dlhší čas o alimenty a spor americká hviezda prehrala. Teraz musí okrem odškodnenia zaplatiť tiež výdavky na advokátov a súdne poplatky. Kevin Federline má s Britney dvanásťročného syna Seana a jedenásťročného syna Jaydena. Popovú hviezdu požiadal, aby mu zvýšila alimenty z 20-tisíc dolárov, ktoré mesačne na chlapcov poberá. Ona odmietla. Tak sa začali preťahovať súdne a Britney to stálo v prepočte 95-tisíc eur.

Britney dlhodobo tají to, ako sa jej darí finančne a aký veľký majetok nahromadila. Ale v posledných rokoch mala trvalý angažmán v Las Vegas, kde koncertovala niekoľkokrát mesačne. Federline sa domnieva, že je oveľa bohatšia a môže si dovoliť platiť na chlapcov viac. Lenže jej advokáti odmietajú priznať, akým veľkým majetkom oplýva.



,,Ak Britney a správcovia jej majetku mienia zubami nechtami ďalej tajiť finančné informácie, nebude toto rozhodne posledný poplatok za právnikov a súdy, ktorý jej nariadia zaplatiť za Kevinove ​​výdavky. Je zarážajúce, prečo vynakladajú toľko energie na utajovanie finančných informácií, ale ja sa nevzdávam. Nakoniec to dosiahneme, je to len otázka toho, koľko za to chcú zaplatiť dohromady, keď vytvárajú zbytočné prekážky pred cieľom, ktorému sa nemôžu vyhnúť," odkázal advokát Mark Vincent Kaplan, ktorý zastupuje Federlina.