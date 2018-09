Moderátorka Jasmina Alagič priznala celú pravdu: Čaká s Rytmusom dieťa?!

Obdivovaná aj zatracovaná! Moderátorku Jasminu Alagič (29) si ľudia všimli vďaka SuperStar, ale oveľa väčšiu pozornosť na seba pritiahla po prevalení vzťahu s raperom Patrikom Vrbovským (41).

Na Instagrame dráždia ľudí zamilovanými a šťastnými fotkami. No aká je pravda o ich láske, rozbila Dare Rolins (45) a Rytmusovi vzťah?

Televízia Markíza už nakrúca šou Tvoja tvár znie povedome, ktorej ste súčasťou. Chceli ste vôbec do takého projektu ísť?

Cez Gabi Drobovú ma oslovil režisér Pepe Majeský a brala som to ako obrovskú výzvu. Kontrakt na túto šou bol dohodnutý ešte pred ponukou moderovať Superstar, takže pôvodne bola Tvoja tvár znie povedome prvý veľký projekt, v ktorom som mala účinkovať. Veľmi som sa tešila. Ale len dovtedy, kým som si neuvedomila, aké veľké je to sústo. Tanečné tréningy, dôstojne odspievať každý týždeň novú skladbu... a ja nie som speváčka, tanečníčka a ani herečka. Začala som mať stres. Dostala som sa však medzi fantastických ľudí, ktorí na šou spolupracujú a sú absolútni profesionáli. To mi veľmi pomohlo a dnes si každé nakrúcanie užívam a mám z neho radosť.

Napriek tomu, čo tvrdíte, vraj veľmi dobre spievate aj tancujete. Tak ako to je?

Snažím sa. Určite sa moje výkony ani zďaleka nedajú porovnať so spevákmi, ale ja naozaj makám a venujem nácvikom niekoľkonásobne viac času, aby som podala čo najlepší výkon. Síce som si spievala odmalička, ale nikdy som sa tomu nevenovala. Keď som navštevovala základnú umeleckú školu, hrala som na saxofóne, flaute, chodila som aj na hip-hop, a ten ma baví dodnes.

Pred časom ste moderovali SuperStar. Aký máte z toho pocit?

Dobrý, ale, samozrejme, s odstupom času by som vedela niektoré veci urobiť lepšie. Človek sa stále učí a toto bol pre mňa prvý obrovský formát. Stojím si za tým aj vzhľadom na to, akú polohu som zastávala, koľko priestoru som dostala, myslím, že to nemohlo nikoho nahnevať, uraziť.

Nemám pocit, že to bolo zlé, a myslím si, že by, pri všetkej úcte, stálo za to pozrieť si, ako začínali ostatní moderátori. Prečo diváci očakávajú, že príde moderátor, ktorý bude moderovať ako rokmi a veľkými projektmi ostrieľaná Adela? Je to nereálne.

Pred pár rokmi ešte o vás takmer nikto nevedel, odhliadnuc od toho, že ste sa dostali do finále Miss Universe 2009. Čomu vďačíte za raketový štart do slovenského šoubiznisu?

Chápem, že to takto ľudia vnímajú, ale už to budú štyri roky, čo som začala robiť pre Fashion TV moderátorku a mám tam aj vlastnú reláciu. Už v roku 2010 som robila hlásateľku pre TV JOJ Plus, takže to nebol až taký raketový štart.

Prečo ste potom nedokončili štúdium masmediálnej komunikácie?

Nie som študijný typ. Po dvoch semestroch som odišla. Teória ma ubíja. Tak to bolo aj na gymnáziu, ani neviem, ako to ubehlo. Veľmi som to tam neriešila. (smiech) Nikdy som nebola knihomoľ, nehanbím sa povedať, že som skončila s trojkami. Nemyslím si, že známky odzrkadľujú intelekt človeka. Bavilo ma umenie, herectvo, chodila som do Divadla LUDUS a mrzí ma, že som namiesto gymnázia nešla na konzervatórium.

K bleskovej popularite prispel aj váš vzťah s raperom Rytmusom. Nestretli ste sa s názorom, že je to len marketingový ťah?

Áno, dokonca aj mnohí moji známi sa ma pýtajú, či sme naozaj spolu. Ponuka do šou Tvoja tvár znie povedome bola v hre už minulú jeseň, SuperStar od novembra 2017. S Paťom sme sa začali stretávať o dosť neskôr, takže to nebolo vďaka nemu.

V roku 2014 som s ním robila krátky rozhovor pri predstavovaní istého modelu auta a myslím si, že ani jednému sa nám do toho nechcelo. Vznikla z toho fotka, ktorú mám na Instagrame, a tam sa asi začali špekulácie o tom, ako dlho sme spolu. Druhý raz sme sa stretli na večeri s partiou u našich známych a vtedy som už robila na SuperStar. Potom mi Paťo začal písať a dával mi veľa skúsených rád zo života, či to už bolo v rámci médií, alebo samotnej súťaže. Ja som s ním komunikovala a tak sa to začalo.

Kedy preletela povestná iskra?

Keď sme sa stretli sami. V tej chvíli som mala pocit, že sa s ním poznám veľmi dlho. Neviem to ani opísať, lebo dovtedy som nič také nezažila. Bolo to super, mohla som byť sama sebou a cítila som, že mi je s ním dobre. Horšie bolo, že ešte pred prvou pusou vyšlo v médiách, že tvoríme pár, prečo to nepriznáme, prečo klameme... Bola som z toho šokovaná, pretože som sama v sebe nemala veci usporiadané.

Do vzťahu vás teda dotlačili médiá?

Až tak to zasa nebolo, pretože to tam smerovalo. Jednoducho nebolo s čím sa priznať, ale musím povedať, že potom to už išlo spontánne a veľmi rýchlo. Asi je to aj o tej rómskej a balkánskej krvi, ktorá v nás prúdi a spája. Keď to zapadne, tak to aj zafunguje.

Rytmus žil sedem rokov s Darou Rolins, potom sa s ním rozišla. Špekulovalo sa, či ste za ich rozchodom neboli už aj vy. Boli?

Nie.

Na Instagrame stále dávate vaše zaľúbené fotografie. Je to mienené ako provokácia pre Daru?

To je ďalšia vec, ktorá ma mrzí, že vôbec vznikla. Prečo by to mala byť provokácia pre niekoho, kde láska vyprchala, kde sa dvaja ľudia s rozvahou priznali k rozchodu? Mne by v živote nenapadlo niečo také urobiť. Daru rešpektujem a neurobila by som to, ani keby išlo o inú ženu, nemám dôvod niekoho zraňovať. Nechápem, z čoho vzniklo to zlo, dva tábory, lebo tu žiadna vojna ani nepriateľstvo nie sú. Ľudia sa pýtajú, prečo tam dávam toľko zaľúbených fotiek, ale ja sa pýtam, prečo nie? Na Instagrame zdieľam svoj život, všetky pekné veci a Patrik je obrovskou súčasťou môjho života. Je pekné šíriť lásku. Ak sa to niekomu nepáči, nech to nepozerá.

Stretli ste sa už s Darou?

Odkedy sme s Paťom spolu, tak nie. Videli sme sa vo februári na evente v Prahe, ktorý som moderovala a Dara tam bola ako hosť. Dara je jedna zrelá, rozumná žena a hlavne dobrý človek. Nemyslím si, že by mala niečo proti mne, nevidím dôvod.

Priznám sa, že mňa vulgarizmy veľmi neodrádzajú, aj keď nehovorím, že by sme mali všetci takto rozprávať. Ale u nás sa tiež bežne doma vulgarizmy používajú. Myslím si, že drvivá väčšina ľudí sa tak vyjadruje. Zaujal ma tým, že je sám sebou. Je rozumný, chápavý, starostlivý, vtipný muž... Neviem, či som niekedy stretla človeka s takými kvalitami, aké má pre mňa Paťo. Mne veľmi sedí.

Je to pár mesiacov, čo ste spolu. Predstavili ste ho už aj doma?

Samozrejme, a hneď zapadol do rodiny.

Patrik už pred tromi rokmi hovoril, že by chceli s Darou dieťa a že je na otcovstvo pripravený. Ste už pripravená na dieťa aj vy?

Nechávam to na život. Nikde nie je napísané, že keď sa raz stanete mamou, už nemôžete byť ničím iným. Poznám veľa úspešných mám. Áno, cítim sa byť zrelá a stať sa mamou. Bolo by to super!

Špekulovalo sa, že ste už v očakávaní. Je to pravda?

Nie, nie som. (smiech) Ani sa ma doteraz nikto neopýtal, či to tak je.

A hovorili ste s Patrikom už o svadbe?

Momentálne to cítime tak, že by sme chceli byť spolu navždy, takže uvidíme, čo život prinesie.

Bývate spolu pod jednou strechou?

Veľmi skoro sme začali spolu žiť. Chceli sme si vyskúšať, či to bude fungovať. A funguje.

Bývate v byte, alebo ste si už kúpili dom?

Bývame v byte, ale budeme sa sťahovať do domu. Veľmi sa teším, že budeme mať spoločný domov, je to taký prirodzený vývin a posun vo vzťahu.

Prezradíte, kde je ten dom?

Je mimo Bratislavy, ale ostatné si zatiaľ necháme pre seba.

Na bratislavských Zlatých pieskoch. Otec tu bol v boxerskom kempe, keďže je bývalý boxer, a prebehla iskra. Potom žili na Slovensku, tu sa narodila aj moja o päť rokov staršia sestra, neskôr odišli do Nemecka skúsiť niečo nové, keďže v tom čase tam odchádzalo mnoho ľudí z bývalej Juhoslávie z dôvodu vojnovému konfliktu. Ja som sa narodila v Stuttgarte, ale občianstvo mám slovenské, a aj naši sa vrátili potom späť do Bratislavy.

Otec je moslim, mama katolíčka. Vy ste akého vierovyznania?

Verím v Boha, ale ja si ho až tak nepomenúvam. Stala som sa teda veriacou, ale rodičia, čo sa týka náboženstva, to nechali so sestrou na naše rozhodnutie. Ale vyznávame a uctievame katolícke aj moslimské sviatky. Pravda však je, že sme doma nejedávali a nejedávame bravčové mäso. Nechutí mi, má zvláštny pach. Ale ja odmalička cítim v sebe tú balkánsku krv. Cítim sa na Balkáne doma. Krajina, ľudia, pokora, ústretovosť, jedlo... Všetko mi je veľmi blízke. Napriek tomu by som zo Slovenska neodišla. Je mi tu dobre, som tu šťastná.

Moslimské ženy sa zahaľujú, vy sa skôr odhaľujete. Ako to berie otec a jeho rodina?

Keďže sú to európski moslimovia, tak úplne v pohode. Ale nemyslím si, že sa veľmi odhaľujem, že som jedna z tých vyzývavých žien a ani nikdy nebudem. Nie som ten typ. Neznamená to však, že ich odsudzujem. Len neviem, prečo by som sa mala takto prezentovať, keď je mnoho iných spôsobov, ako sa presadiť a ľudí zaujať. Žiadne ženy v našej rodine sa veľmi neukazovali, a to je aj moje presvedčenie, že žena by mala byť dámou za všetkých okolností.