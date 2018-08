Čo plánuje Sagan na Vuelte? Máme nejaké tromfy v rukáve!

V sobotu 25. augusta odštartuje záverečná Grand Tour sezóny Vuelta a Espaňa a opäť aj so slovenskou účasťou.

Na štarte 73. ročníka v Malage sa predstaví po troch rokoch Peter Sagan, ktorý chce zvýšiť počet etapových vavrínov a zabojovať o zelený dres. Pri neúčasti lídrov tímu Sky Gerainta Thomas a Chrisa Froomea sa pole ašpirantov na celkový triumf rozšírilo, patria doň napríklad Kolumbijčan Nairo Quintana z Movistaru, Brit Simon Yates z Mitcheltonu-Scott, Austrálčan Richie Porte z BMC, Holanďan Steven Kruijswijk (LottoNL-Jumbo), či Taliani Vincenzo Nibali (Bahrain Merida) a Fabio Aru (SAE-Team Emirates).

Dvadsaťosemročný Sagan je líder nemeckej stajne Bora-Hansgrohe, v tíme mu budú robiť spoločnosť Nemci Emanuel Buchmann, ktorý sa zameria na celkové poradie, Marcus Burghardt a Michael Schwarzmann, Talian Davide Formolo, Austrálčan Jay McCarthy, Rakúšan Lukas Pöstlberger a Poliak Rafal Majka, ktorý by mal taktiež zabojovať o etapové triumfy, no najmä v kopcoch. Saganovi najlepšie vyšla premiérová Vuelta v roku 2011, keď získal tri etapové triumfy a bol to jediný ročník, ktorý aj dokončil. V sezóne 2014 netriumfoval a vzdal v 14. etape, o rok neskôr pridal dosiaľ poslednú výhru a pelotón opustil pred deviatou etapou, keď mu štart znemožnili následky zrážky s motorkou.

Pre Sagana bude Vuelta slúžiť aj ako príprava na septembrové majstrovstvá sveta v Innsbrucku. "Rozhodol som sa štartovať na Vuelte. Vidím to ako perfektnú prípravu na MS v Innsbrucku. Musíme ešte chvíľu počkať a potom uvidíme, ako som sa dokázal zotaviť z pádu na Tour de France. Ale myslím si, že som na dobrej ceste dostať sa opäť do vrcholovej formy. Na Vuelte je tento rok viacero veľmi zaujímavých etáp. Máme naozaj silný tím a v rukáve viacero karát na víťazstvá v etapách. Samozrejme, aj ja sa pokúsim nejaké získať," povedal Slovák.

Sagan utrpel zranenia pri páde v 17. etape Tour de France, ktoré ho pripravili o šancu zabojovať o druhý titul na majstrovstvách Európy v Glasgowe. Minulú nedeľu absolvoval preteky Cyclassics Hamburg, kde sa už cítil lepšie a obsadil desiatu priečku. Na Vuelte však ešte stále nebude v plnej sile. Je tak možné, že nedokončí ani tento ročník a odstúpi v priebehu pretekov, aby si oddýchol pred MS (30. septembra). "Po Tour ešte stále nie som 100% v poriadku. Takže v kopcoch to bude pre mňa skôr taký tréning. Myslím si, že deň po dni to bude stále lepšie a lepšie," dodal Sagan.

Pri absenciách dvoch hviezd Sky a vlaňajšom konci kariéry Španiela Alberta Contadora sa pole ašpirantov na celkový triumf rozšírilo. Prím by mal hrať Nairo Quintana s veľkou podporou od domáceho Alejandra Valverdeho. Obaja už Vueltu vyhrali (Quintana 2016, Valverde 2009) rovnako ako Taliani Aru (2015) a Nibali (2010), štyria víťazi v tohtoročnom štartovom poli. Medzi ďalších kandidátov na triumf patria Richie Porte z BMC, Kolumbijčan Miguel Angel Lopez z Astany, Holanďan Steven Kruijswijk a Novozélanďan George Bennett z LottoNL-Jumbo, Kolumbijčan Rigoberto Uran (EF Education First-Drapac), Holanďania Wilco Kelderman (Sunweb) a Bauke Mollema (Trek-Segafredo), či duo z Bory Majka a Buchmann (BORA-Hansgrohe).

Tohtoročná edícia má dokopy 3275 kilometrov a až deväť dojazdov na kopcoch. Odštartuje už v sobotu osemkilometrovým prológom v Malage. Prvý dojazd do kopca je už v 2. etape v Caminito del Rey, no nie je až tak náročný a mohol by vyhovovať napríklad aj Saganovi. Ďalší je v 4. etape, na vrchole stúpania na Alfacar 1. kategórie sa už bude bojovať o celkové poradie. V ďalších štyroch dňoch na zvlnených cestách by sa mali o vavríny pobiť hlavne šprintéri či klasikári a jazdci pre celkové poradie sa dostanú k slovu opäť až v 9. etape s cieľom na stúpaní La Covatilla najvyššej kategórie.

Druhý týždeň odštartuje ďalšími tromi etapami vhodnými pre hromadný dojazd, klasikárov či silný únik. Nasledujúce tri 13., 14. a 15. končia na vrcholoch kopcov, najnáročnejší bude ten posledný s cieľom na Lagos de Covadonga. Posledný týždeň odštartuje časovkou jednotlivcov na 32,7 km s cieľom v Torrelavege a prinesie ďalšie tri skúšky pre vrchárov. O červenom drese by sa malo definitívne rozhodnúť v predposlednej 20. etape so šiestimi stúpaniami a cieľom na Coll de la Gallina v Pyrenejach. Vueltu uzatvorí tradične exhibičná 21. etapa s cieľom v Madride.



Prehľad etáp 73. ročníka Vuelty:

25. augusta, prológ: Málaga - Málaga, 8 km - rovinatá

26. augusta, 2. etapa: Marbella - Caminito del Rey, 163,5 km - zvlnená

27. augusta, 3. etapa: Mijas - Alhaurín de la Torre, 178,2 km - horská

28. augusta, 4. etapa: Vélez-Málaga - Alfacar. Sierra de la Alfaguara, 161,4 km - horská s dojazdom do kopca

29. augusta, 5. etapa: Granada - Roquetas de Mar, 188,7 km - kopcovitá

30. augusta, 6. etapa: Huércal-Overa - San Javier. Mar Menor, 155,7 km - kopcovitá

31. augusta, 7. etapa: Puerto Lumbreras - Pozo Alcón, 185,7 km - zvlnená

1. septembra, 8. etapa: Linares - Almadén, 195,1 km - zvlnená

2. septembra, 9. etapa: Talavera de la Reina - La Covatilla, 200,8 km - horská s dojazdom do kopca

3. septembra - voľný deň

4. septembra, 10. etapa: Salamanca - Fermoselle, 177 km - rovinatá

5. septembra, 11. etapa: Mombuey - Ribeira Sacra, 207,8 km - zvlnená

6. septembra, 12. etapa: Mondonedo - Faro de Estaca de Bares, 181,1 km - zvlnená

7. septembra, 13. etapa: Candás. Carreno › Valle de Sabero. La Camperona, 174,8 km

8. septembra, 14. etapa: Cistierna - Les Praeres. Nava, 171 km - horská

9. septembra, 15. etapa: Ribera de Arriba - Lagos de Covadonga, 178,2 km - horská s dojazdom do kopca

10. septembra - voľný deň

11. septembra, 16. etapa: časovka jednotlivcov - Santillana del Mar - Torrelavega, 32 km

12. septembra, 17. etapa: Getxo - Balcón de Bizkaia, 157 km - horská s dojazdom do kopca

13. septembra, 18. etapa: Ejea de los Caballeros - Lleida, 186,1 km - rovinatá

14. septembra, 19. etapa: Lleida - Andorra, Naturlandia, 154,4 km - horská s dojazdom do kopca

15. septembra, 20. etap: Andorra, Escaldes-Engordany - Coll de la Gallina. Santuario de Canolich, 97,3 km

16. septembra, 21. etapa: Alcorcón - Madrid, 112,3 km - rovinatá



prehľad víťazov od roku 2000:

2000 Roberto Heras (Šp.)

2001 Angel Casero (Šp.)

2002 Aitor Gonzalez (Šp.)

2003 Heras

2004 Heras

2005 Denis Meňšov (Rus.)*

2006 Alexander Vinokurov (Kaz.)

2007 Meňšov

2008 Alberto Contador (Šp.)

2009 Alejandro Valverde (Šp.)

2010 Vincenzo Nibali (Tal.)

2011 Juan Jose Cobo (Šp.)

2012 Contador

2013 Christopher Horner (USA)

2014 Contador

2015 Fabio Aru (Tal.)

2016 Nairo Quintana (Kol.)

2017 Chris Froome (V.Brit.)

* - pôvodného víťaza Roberta Herasa diskvalifikovali za doping



najviac triumfov:

3 - Tony Rominger (Švaj.) 1992, 1993, 1994, Roberto Heras (Šp.) 2000, 2003, 2004, Alberto Contador (Šp.) 2008, 2012, 2014