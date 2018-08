Chára vo videu prezradil ako testuje svoju silu: Hokejový obor odporúča toto!

Tréning, tréning a ešte raz tréning.

Keď sa chce hokejový veterán udržať vo forme, musí makať. Svoje o tom vie kapitán "bostonských medveďov" Zdeno Chára (41).

Chára sa vôbec nešetrí: Priznal, že na tréningoch tečie krv!

Pred októbrovým začiatkom profiligy sa chce dostať do čo najlepšej kondície. Niet sa čomu čudovať, v Bostone sa hovorí o tom, že tento rok by to mohlo výjsť. Cieľ je jasný - legendárny Stanleyho pohár.

Čas ukáže, ako je na tom Boston s vyhliadkami na úspešné ťaženie. Ich kapitán je však nachystaný o čom svedčí aj nové video na jeho Instagrame. Najlepší slovenský hokejista tentokrát šplhá na lano.

dáva cenné rady pod videom Chára.