Slobodná matka prišla na výnosný biznis: Do práce nechodí, no za hodinu berie vyše 100 eur

Rachelle Douglas (32) z britského Gatesheadu prišla na geniálnu myšlienku, vďaka ktorej zarába toľko, čo sa ostatným môže len snívať. Mladá matka zarába týždenne až 500 libier (556 eur). A v čom spočíva jej zázračný biznis? Rachelle sa oblieka za Disney princezné a baví tak malé deti na oslavách. Za hodinu berie táto blondínka až 100 libier (111 eur).

Single mamička prišla na zaujímavú myšlienku pred 18 mesiacmi. Sama totiž zabezpečovala podobného človeka na párty jej dieťaťa. A vtedy ju napadlo, že by niečo podobné mohla skúsiť aj ona. Dala si ušiť verné repliky kostýmov, každá róba pritom vyšla približne na 250 libier (278 eur). Rachelle to však dotiahla do absolútnej dokonalosti. Zbavila sa svojho britského prízvuku a snaží sa rozprávať americkou angličtinou.

„Je to celkom ťažká práca.Zaberie dobrú hodinu a pol, kým sa pripravím,“ cituje Daily Mail mladú matku. Tvrdá drina sa však vyplatí a Rachelle nemá núdzu o zákazky. Keď príde niekam na párty, deti sa snaží presvedčiť, že je skutočná princezná, ktorá žije na zámku.

Okrem detských párty sa však Rachelle snaží robiť aj charitu. Často chodí do nemocníc, aby potešila deti, ktoré sa musia liečiť z ťažkých chorôb.